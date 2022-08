Endspurt in Schwanheim

Bensheim. Endspurt bei der grundhaften Erneuerung der Straßen „Am Junkergarten“ und „Am Falltor“ in Schwanheim: Nachdem in der vergangenen Woche planmäßig der Einbau der Asphaltdecke erfolgt ist, werden diese Woche noch abschließende Arbeiten durchgeführt, unter anderem die Fahrbahnmarkierung und Beschilderung, heißt es in einer Mitteilung des zuständigen Zweckverbands Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kleinere Restarbeiten

Die offizielle Verkehrsfreigabe ist für Freitag (5.) geplant, informiert der KMB. In der kommenden Woche vom 8. bis 12. August finden kleinere Restarbeiten im Bereich der Gehwege statt. Die grundhafte Erneuerung der beiden Schwanheimer Straßen wird damit abgeschlossen sein. red