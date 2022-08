Endspurt in der Galerie Krämer

Bensheim. Im Frühjahr 2019 eröffnete Daniela Recktenwald ihre Galerie in einem Teil des ehemaligen Kaufhauses Krämer an der Ecke Bahnhofstraße/Hauptstraße. „Krämer reloaded“ nannte sie ihr „Baby“, das sich in den vergangenen drei Jahren zu einer Marke entwickelt und gezeigt hat, wie man mit Kunst einen Leerstand reanimieren kann.

Spannende Ausstellungen, interessante Exponate, dazu lokale Produkte und viel Liebe zum Detail: eine Melange, die beim Publikum ankam und immer noch ankommt. Allerdings sind die Tage der Galerie bekanntlich gezählt, am Ende dieses Jahres ist Schluss. Das liegt nicht am ausbleibendem Erfolg, sondern an den Umbauplänen der MEGB für den weitläufigen und weitgehend leerstehenden Komplex.

Das kleine Schmuckstück der Bensheimerin war zwar von Beginn an als Übergangslösung und Pilotprojekt zur Leerstand-Rettung deklariert. Dennoch zählt die Inhaberin mit leisem Wehmut schon die Tage bis zur Schließung. Schließlich war und ist es ihr eine Herzensangelegenheit – da fällt der Abschied schwer.

In Endzeitstimmung will sie in der Galerie jedoch nicht verfallen, bis Dezember stehen immerhin noch zwei Ausstellung auf dem Programm. Los geht es am Samstag, 3. September, pünktlich zum Winzerfestauftakt.

Bis zum 3. Oktober wird Laura Kast unter der Überschrift „Weiße Schatten“ ihre Werke im ersten Obergeschoss präsentieren. Für die Künstlerin ist es der zweite Aufschlag bei „Krämer reloaded“, schon 2020 war sie erfolgreich mit einer Werkschau vertreten.

Viele kennen die Künstlerin von regionalen Kunstmärkten, der Kunstmeile oder aus „Krämer reloaded“, wo sie vor ihrer ersten Bilder-Ausstellung unter anderem ausgefallene Kleidungsstücke aus recyceltem Material anbot.

Nun kommt die ausgebildete Erzieherin, die in ihrer Heimat Rumänien Kunst studiert hat, mit neuem Material in die repräsentativen Räume der Galerie.