Traditionell fährt die Schillerschule in der zweiten Januarhälfte mit den Schülerinnen und Schülern des siebten Schuljahres zum alljährlichen Schulskikurs ins Montafon/Tschagguns. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause war die Vorfreude riesig.

In der ersten Skiwoche waren die Klassen 7a und 7c dabei. Die Schüler reisten bei grünen Wiesen an und staunten nicht schlecht, als beim Aufstehen am

...