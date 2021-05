„Endlich wieder auf der Bühne“

Neun Künstler aus ganz unterschiedlichen Sparten haben in den vergangenen vier Wochen auf der Bühne im leeren Parktheater Videoaufnahmen gemacht – immer einzeln und damit Pandemie-gerecht. Unter dem Titel „Cultur vs. Corona“ möchte der Rotary Club Bensheim-Heppenheim das Ganze bald als dreiteilige Videoperformance in die Öffentlichkeit bringen. Die Rotarier organisierten und finanzierten die

...