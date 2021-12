Emma Bender feierte in Bensheim 100. Geburtstag

Bensheim. Emma Bender wurde am 27. November 1921 geboren – ein Sonntagskind! Im Caritasheim Sankt Elisabeth in Bensheim konnte Frau Bender jetzt ihren 100. Geburtstag im kleinen, familiären Kreis feiern, aufgrund der aktuellen Corona-Lage wurde auf den „großen Bahnhof“ verzichtet.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war Emma Bender als eine der sogenannten Trümmerfrauen der Stadt Bensheim aktiv, danach folgten Tätigkeiten als Haushaltshilfe und weitere kleinere Beschäftigungen bei der Firma Basinusquelle, der Traubenlese in Bergsträßer Weingütern, in der Landwirtschaft, im Kaufhaus Ganz und bei der Sparkasse Bensheim. Ansonsten war Emma Bender hauptsächlich Hausfrau und Mutter.

Gern mit dem Motorrad unterwegs

Emma Bender an ihrem 100. Geburtstag im Caritasheim. © Caritasheim

Ihr Sohn erinnerte sich anlässlich einer kleinen Feierstunde im Caritasheim an die Begeisterung seiner Mutter fürs Motorradfahren – erstaunlich für die damalige Zeit: „Sie liebte ihr Quickli und machte damit öfter die Straßen unsicher.“ Mit der Jubilarin freute sich ihre große Familie: Emma Bender ist Mutter von vier Kindern, hat fünf Enkel, zehn Urenkel und vier Ururenkel. Den Verlust ihres ältesten Sohnes Hans und ihres Enkels Andreas musste sie verschmerzen.

In zweiter Ehe fand Emma Bender ihr Glück mit ihrem Mann Hans. Die beiden lernten sich bei einer Tanzveranstaltung kennen, bei der ihr künftiger Mann zu den Musikern gehörte. Die Jubilarin liebte die Musik und ihr Akkordeon und war eine begeisterte Tänzerin. Noch heute schwärmt sie von dieser Zeit.

Nicht zu vergessen ist auch die „Campingzeit“, da ging es jeden Sommer mit dem Zelt ans kleine „Gernsheimer Meer“. Aber auch weitere Ziele hat Emma Bender entdeckt: Sie bereiste Orte wie Venedig, Wien und die Bergwelt der Alpen. Selbst Tunesien entdeckte die reiselustige Bensheimerin.

Seit 2012 lebt Emma Bender im Caritasheim Sankt Elisabeth in Bensheim. Trotz ihres hohen Alters sang und singt sie mit Leidenschaft in den Gesangsgruppen und hat auch oft ihre Mitbewohner in ihren Zimmern besucht und mit Liedern erfreut.

In der Zeit ihres Aufenthalts im Pflegeheim hat Emma Bender ein neues Hobby entdeckt: das Malen von Mandalas. Die bunten Bilder zieren einige Wände im Caritasheim, mit viel Freude und Hingabe ist die Jubilarin hier am Werk. red