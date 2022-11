Eltern und Erzieher werben für ihre Kita

Auerbach. Die Eltern und Erzieher der Kita Lerchengrund in Auerbach haben eine gemeinsame Personalgewinnungs-Kampagne ins Leben gerufen, mit der die Kitas der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach (Lerchengrund, Steinweg und Regenbogen in Hochstädten) für Bewerber und Bewerberinnen lebendig gemacht werden sollen.

Bis zu 72 500 Fachkräfte sollen den Kindertagesstätten in Deutschland bis 2025 fehlen, wird von Untersuchungen prophezeit. Hinzu kommt ab August 2026 der Bedarf in Grundschulen, denn Familien haben ab diesem Zeitpunkt für die erste Klassenstufe einen ganztägigen Betreuungsanspruch, der in den Folgejahren ausgeweitet wird.

Ein strukturelles Problem

Personalmangel ist also ein strukturelles Problem, heißt es in der Pressemitteilung der Kirchengemeinde Auerbach. Ein Problem, das sich auf die Erzieherinnen und auch die Eltern unmittelbar – beispielsweise durch Überstunden und Ausfallzeiten – auswirken kann.

Karin Bachinger und Kathrin Hartmann, Eltern in der Kita Lerchengrund, haben daher eine gemeinschaftliche Initiative mit anderen Eltern, Erziehern, Leitung und Träger der Kita gestartet, mit der die Einrichtungen zur Kinderbetreuung der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach mit Gesicht und Stimme lebendig gemacht werden. Damit soll für den Beruf an sich und die Arbeit in der jeweiligen Kita geworben werden.

Die Aktion startete mit der Kita Lerchengrund. Sowohl Eltern als auch Erzieherinnen sammelten Statements, warum die Mädchen und Jungen so gerne in die Kita kommen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team arbeiten. Dazu wurden Fotos von Eltern und Erzieherinnen gemacht. Diese Bilder werden nun in den sozialen Medien von Trägern, Erzieherinnen und Eltern fleißig geteilt und erreichen damit in den jeweiligen Netzwerken auch überregionale Sichtbarkeit.

Die Kampagne wird auch in den anderen Kitas der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach ausgerollt und findet guten Anklang bei Eltern und Erziehern. Denn Fachkräftemangel geht uns alle an. Und die Beteiligten sind froh über jeden Beitrag, der geleistet werden kann, damit Kinder, Erzieher und Eltern sich wohlfühlen.

Die Initiative wurde von den Eltern, dem Fotografen Christian Wiebel und dem Grafiker Patrick Ziegler ehrenamtlich durchgeführt. Wenn Eltern für eine Kita werben, spricht das dafür, dass sie und ihre Kinder dort gute Erfahrungen gemacht haben. In der Kampagne stecken einige Stunden ehrenamtlichen Engagements, aber die Wertschätzung, die die Kita-Teams durch die gesammelten Statements erfahren durften, war bereits den Aufwand wert, betonnen die Initiatorinnen. red