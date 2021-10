Eltern-Kind-Treff in Herbstferien geöffnet

Bensheim. Die vier Drop-In(klusive)-Standorte der Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim sind geöffnet, auch jetzt während der Herbstferien. Die kostenfreien Eltern-Kind-Treffpunkte sind Willkommensorte für Eltern mit Babys und Kindern bis zu drei Jahren.

Bei den Treffen können sich Mütter und Väter austauschen, informieren, andere Eltern mit Kindern kennenlernen und gemeinsam spielen. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames Frühstück oder Kaffeetrinken, für das jeder aufgrund der Corona-Bestimmungen etwas zu essen und trinken mitbringen sollte. Eine schöne Gelegenheit, um schnell ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen.

Die vier Drop In(klusive) werden von erfahrenen Elternbegleiterinnen betreut, die bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Elternbegleiterinnen Sandra Delis, Lara Falconetti, Inka Kuusela und Patricia Müller freuen sich auf das Wiedersehen mit bekannten und neuen Gesichtern.

Die Drop In(klusive) sind eine ideale Anlaufstelle, um Kontakte zu knüpfen und ein Gefühl von „Hier bin ich richtig“ aufzubauen. Kinder können hier spielen und Erstkontakte mit Gleichaltrigen knüpfen, was nach der langen Lockdown-Phase im Frühjahr sehr wichtig ist. Das Prinzip der Drop In(klusive) ist einfach und extrem wirksam: Durch die gegenseitige Unterstützung der Eltern entwickelt sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das Eltern und Kinder stärkt. Das berichten die teilnehmenden Eltern aller Treffpunkte. Selbstverständlich werden in den Drop In(klusive) die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln mit 3G-Regel umgesetzt. Die Elternbegleiterinnen haben ein Hygienekonzept entwickelt, das für die Sicherheit aller sorgt. Wer noch nicht vollständig geimpft ist, kann gerne vor Ort den mitgebrachten Selbsttest durchführen.

Die Bensheimer Drop In(klusvie) sind an folgenden Tagen geöffnet:

Montags 8.30 bis 11 Uhr: Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Auerbach, Weserstraße 3.

Montags 15 bis 17 Uhr: Katholische Pfarrei Sankt Georg, Marktplatz 10.

Donnerstags 8.30 bis 11 Uhr: Pfarrzentrum der katholischen Laurentiusgemeinde, Ecke Adolf-Kolping-/Tannbergstraße.

Freitags 8.30 bis 11 Uhr: Evangelische Stephanusgemeinde, Eifelstraße 37.

Eltern, die sich näher informieren möchten, können sich gern an die Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim wenden. Inka Kuusela erteilt Auskunft telefonisch unter Telefon 06251/700519 oder per E-Mail: i.kuusela@kkstiftung.de red