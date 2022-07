Elfmal die Traumnote 1,0

Bensheim. Mit den letzten mündlichen Prüfungen ging das Abitur 2022 am Bensheimer Goethe-Gymnasium im Jubiläumsjahr am Freitag zu Ende. Insgesamt haben 142 Schülerinnen und Schüler die diesjährigen Prüfungen erfolgreich gemeistert und mit einem Schuldurchschnitt von 2,0 eine Gesamtleistung erbracht, die deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt. Insgesamt elf Abiturienten erreichten in diesem Jahr sogar die Traumnote 1,0.

Abiball am Freitag

Im Rahmen einer akademischen Feier erhalten die Abiturienten und Abiturientinnen am kommenden Mittwoch, 6. Juli, im Bensheimer Bürgerhaus ihre Abschlusszeugnisse, am Freitag (8.) wird dann mit dem Abiball auf dem Schulgelände der Abschluss der Schulzeit feierlich begangen. Am Goethe-Gymnasium haben folgende Schüler und Schülerinnen das Abitur bestanden:

Tannaz Afshari Bakhsh, Kimberly Albig, Sophia Bausewein, Miriam Bekele, Magnus Bergmann, Lea Chiara Bergner, Cornelius Binzer, Franca Bockrath, Julia Borgulya, Céline Borne, Xenja Brabsche, Nele Braun, Paula Breitinger, Luca Brockhaus, Benjamin Buch, Jennifer Cadoni, Chris Eike Czada, Leonard Delp, Julian Dingeldein, Sebastian Dorner, Marvin-Elias Düringer, Aylin Düzdöl, Finn Eichert, Helena Eismann, Maximilian Emig, Frederick Engelhardt, Julia Engert, Lukas Fertig, Sarah Fertig, Falco Filbert, Max Fischer, Alexander Fluck, Hilary Forina, Tom Freudenhammer, Elias Gärtner, Esther Feodora Gemeinhardt, Luis James Gilardi Tenés Christ Golov, Ronya Grunwitz, Marlon Happ, Franca Heinrich, Oskar Held, Niklas Heldmann, Maximilian Henquinet, Eric Hille, Nils Hillenbrand, Santou Hima Oumarou, Leon Himken, Victoria Högele, Charlotte Hollmann, Tonia Horn, Maéva Jacquot, Shawn Jäger, Sina John, Mara Junghans, Thomas Robert Jurisch, Mia Kaldschmidt, Christopher Karas, Eva Marie Keil, Hanna Kettemann, Emma Kiss, Kaya Knieß, Pauline Krumm, Theodor Kugler, Laurin Kuhn, Simon Kulick, Elina Lang, Anne Lapp, Maya Lapp, Aylin Loewen, Paula Lotz, Carolin Mahler, Lasse Maxheimer, Moritz Mayer, Eric Meyer, Indra Meyer, Romain Monnery, Teo Moritz, Ines Mujakovic, Laura Müller, Lukas Mütz, Gabriela Nievas Torrano, Leon Pierre Noel, George Orr, Justus Petri, Friedrich Pinkernell, Laila Malisa Polak, Felicia Qian, Mati Ränker, Emma Reuter, Annika Riechers, Louisa Riechers, Lea Riemann, Elisa Roesch, Emma Rönnebeck, Nils Rosemann, Tobias Roßner, Eva Maria Russow, Zelal Sahin, Elia Salvador, Leona Saric, Pauline Schaub, Anne-Sophie Schellhaas, Robert Schick, Max Schmitt, Merlin Schneider, Jano Schrader, Pascal Emanuel Schraut, Hennes Schreiber, Felix Schubert, Jakob Schulder, Malin Schultz, Clara Seckel, Shajini Senthurmoorthy, Joscha Sieberth, Fabrizio Siegling, Cristina Simon, Lena Sonnabend, Annika Sosniak, Alexander Späth, Alma Karolina Streek, Jan-Lukas Stuckert, Sahana Subramanian, Tamás Svajda, Thora Tews, Leonie Thome, Otto Tiemann, Damla Usak, Ann-Kristin Völker, Moritz Walther, Elisa Marie Weis, Renée Weisbach, Julia Chiara Wiebe, Valentin Wilczek, Elina Winczy, Lara Luise Wolf, Chanung Yun, Viviana Zappolino, Alina Zeth, Zengxi Zhu. red