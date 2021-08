Eiserne Hochzeit in Gronau

Gronau. Festtag bei Elisabeth und Karl-Horst Loetzner im Bensheimer Stadtteil Gronau: Am Mittwoch feierte das Ehepaar Eiserne Hochzeit, am Donnerstag war Stadtrat Adil Oyan zu Gast bei den Eheleuten, gratulierte und stieß mit ihnen auf das Jubiläum an. Oyan überbrachte dabei nicht nur Glückwünsche der Stadt, sondern auch des Kreises und des Landes Hessen.

Für Siemens gearbeitet

Es war die standesamtliche Hochzeit, von Elisabeth und Karl-Horst Loetzner, die im August gefeiert wurde, die kirchliche folgte später, wie sie in der Rückschau erzählen. Elisabeth Loetzner kommt aus dem Frankenland, ihr Ehemann aus dem Rheinland. Kennengelernt haben sie sich in den Jahren des Zweiten Weltkriegs in ihrer Heimat, wo sie auch geheiratet haben.

Später folgte ein Umzug nach Rüsselsheim, Karl-Horst Loetzner arbeitetet dort für Siemens. Als das Unternehmen Anfang 1962 begann, in Bensheim einen Standort zu errichten, kam er an die Bergstraße. Sein Part war der Aufbau der Technik im Werk. Ein Ausflug führte ihn nach Gronau. Er war begeistert von dem Ort, ebenso seine Frau, als er ihr diesen wenige Tage später zeigte. Das Ehepaar kaufte ein Baugrundstück in Gronau und fand dort ein Zuhause. Karl-Horst Loetzner arbeitete bis zum Ruhestand bei Siemens, seine Ehefrau war als kaufmännische Angestellte an verschiedenen Stellen in ihrem Beruf tätig, kümmerte sich um die Familie und das Haus. Zwei Söhne zog das Ehepaar groß, heute gehören drei Enkelkinder und ein Urenkel zur Familie.

Die Jagd war lange Zeit das große Hobby von Elisabeth und Karl-Horst Loetzner, Jahrzehnte hatten sie die Jagd in Gronau gepachtet. Heute geht er noch auf Einladung jagen. Ansonsten ist nunmehr der Garten das gemeinsame Hobby. Als Ortsvorsteher hatte Karl-Horst Loetzner über mehrere Jahre Verantwortung für Gronau übernommen, zudem ist er Mitglied in allen Vereinen des Ortes. thz/

