Bensheim. Vielen iPhone- und iPad-Nutzern stellen sich Fragen zum Umgang mit ihren Geräten. Welche Grundfunktionen besitzen sie? Wie (de)installiert man Programme und Apps? Wie sichert man seine Daten?

Diese und weitere Anliegen können Interessenten in einem Einzeltermin der Kreisvolkshochschule eine Stunde lang mit dem Dozenten besprechen. Dafür müssen die eigenen internetfähigen iPhones oder iPads mitgebracht werden, die auch über einen App-Store-Zugang verfügen sollten. Der Unterricht ist am Samstag, 27. März, zwischen 10 und 13 Uhr imVHS-Seminarraum, Am Wambolterhof 2 in Bensheim. Der konkrete Zeitraum wird bei der Anmeldung vereinbart.

Anmeldung erforderlich

Interessenten können sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter der Rufnummer 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de anmelden. red