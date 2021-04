Einkaufsmarkt kurzzeitig geräumt

Bensheim. Kurzer Schreck beim Wochenendkauf: Gegen 16 Uhr ertönte am Freitagnachmittag im Einkaufsmarkt Edeka Jakobi an der Fabrikstraße der Brandmelder – alle Kunden und Mitarbeiter wurden aufgefordert, unverzüglich das Gebäude zu verlassen. Die Feuerwehr rückte unter anderem mit der Drehleiter an und nahm das Gebäude unter die Lupe – konnte aber keine Gefahrensituation finden.

Nachdem klar war, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte, durften die Mitarbeiter – etwa 20 Minuten später – wieder an die Arbeit und die Kunden zu ihren Einkaufskörben zurückkehren. red