Anders als in den übrigen Bergsträßer Kommunen wurden die Schulanfänger in Einhausen bereits vor dem heutigen Montag zum ersten Unterrichtstag begrüßt. Die Einschulungsfeier der Schule an der Weschnitz fand nämlich schon am vergangenen Samstag statt.

Corona-bedingt gab es für jede der insgesamt drei Klassen eine Aufnahmefeier. Die neuen Erstklässler mit ihren Eltern wurden in der

...