Bensheim. Eigentlich ist alles klar: Mit einer einfühlsamen und wertschätzenden Haltung gegenüber den Mitmenschen sollte ein gutes Miteinander gelingen – im beruflichen wie privaten Zusammenhang. Aber manchmal hat man im Umgang mit anderen und sich selbst nicht die notwendige Kraft oder findet nicht den richtigen Ton. Oder man legt selbst die Worte der anderen auf eine Goldwaage.

Die Hospiz-Akademie Bergstraße lädt ein zu einem interaktiven Vortrag über einfühlsame Sprache. Zu Gast ist Claudia Althaus, zertifizierte Kommunikationstrainerin, Opernsängerin und Sprechtrainerin. Sie vermittelt am Mittwoch, 19. April, von 19 bis 21 Uhr Instrumente, des von Marshall B. Rosenberg entwickelten Handlungskonzeptes Gewaltfreie Kommunikation.

Danach ist Empathie die Grundvoraussetzung gelingender Kommunikation. Sie soll helfen, großzügig mit sich selbst und anderen umzugehen. Entscheidende Methoden hierbei sind Beobachten statt Bewerten und Bitten statt Fordern. Im Vortrag beleuchtet die Referentin die unterschiedlichen Möglichkeiten, eine Nachricht aufzunehmen – das Vier-Ohren-Modell der gewaltfreien Kommunikation.

Der Vortrag findet im Seminarraum des Hospiz-Vereins Bergstraße, Am Wambolterhof 3 in Bensheim statt. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Interessierte können sich per Mail (akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de) oder unter Tel. 06251 989450 anmelden oder weitere Details erfragen. Das Bildungsprogramm ist zu finden unter https://hospiz-bergstrasse.de/bildung. red