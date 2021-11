Einen naturnahen Garten anlegen

Bensheim. Jürgen Schneider von der Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal zeigt am Freitag, 19. November, um 19 Uhr im Zeller Dorfgemeinschaftshaus Bilder aus dem einmaligen Ökosystem Meerbachtal. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Insektensterbens berichtet er von der über 30-jährigen Erfahrung in der Landschaftspflege und wie durch die Arbeit der Ortsgruppe Meerbachtal die einmaligen Flächen entstanden sind.

Vor Verbuschung und Überdüngung bewahrt, haben die Pflegegebiete einen sehr hohen Standard innerhalb Deutschlands, solche Halbtrockenrasengebiete sind in diesem guten Zustand sehr selten. Hier hat sich eine vielfältige Fauna von Wildbienen, Hummeln und Schmetterlingen gebildet, die an diesen Lebensraum angepasst sind.

Anhand der Nahrungspyramide erklärt der Referent, warum ein Greifvogel wie der Wanderfalke von der fünf Millimeter großen Wildbiene abhängig ist, und warum eine kleine Lehmpfütze oder Lehmwand für das Überleben einiger Tierarten so wichtig ist. Mit Bildern werden die wichtigsten Kleinbiotope – wie Lößwand, Steinmauer und Wasserstellen – und deren Bewohner vorgestellt.

Für Grundstückseigentümer stellt sich oft die Frage: Wie gestalte ich einen naturnahen Garten oder eine artenreiche Wiese? Auch diese Projekte werden anschaulich von Jürgen Schneider erklärt. Selbst für die Verwandlung kleinerer Flächen in ein wertvolles Biotop werden Möglichkeiten aufgezeigt.

Als Beispiel dient sein eigener Garten, den er während der vergangenen zwei Jahre eingerichtet hat. Er zeigt, wie einfach man Kleinbiotope schaffen kann, und was sich in kurzer Zeit an einheimischen Pflanzen und Wildtieren eingestellt hat.

Ausführlich wird auch berichtet, auf welche Art und Weise Gärten und Wiesen gepflegt werden müssen, um eine große Artenvielfalt zu erreichen oder zu erhalten. Anhand von konkreten Beispielen wird der Naturschützer erklären, wie bestimmte Pflanzen-, Insekten- oder auch Wildtierartenarten gefördert werden können, ohne großen Aufwand zu betreiben. „Man muss nur einen Teil der Nahrungspflanzen stehenlassen und den richtigen Zeitpunkt der Mahd wählen. Die Pflege eines naturnahen Gartens ist nicht viel zeitintensiver als die eines monotonen Steingartens und es gibt immer etwas zu beobachten“, heißt es in der Ankündigung.

Interessierte Bürger und Freunde des Vereins sind herzlicheingeladen, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Aus aktuellem Anlass ist der Besuch des Vortrags nur gemäß der 2 G-Regelung möglich. red