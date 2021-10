Eine jazzige Kreuzfahrt auf der Donau

Bensheim. Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause konnte die Gruppenreise des Fanclubs der Original Blütenweg-Jazzer auf der Donau stattfinden. Obwohl der Unsicherheit in der Planung Tribut gezahlt werden musste, hatte Tanja Formatschek, trotz aller Widrigkeiten, die Reise wie immer hervorragend organisiert.

Gutgelaunt machten sich 53 Fans und Musiker voller Vorfreude, auf den Weg nach Engelhartszell, wo die „Arosa Mia“ an ihrem Liegeplatz, wartete. Bereits am Sonntagvormittag, noch bevor das Schiff Wien erreichte, gab es in der Lounge, bei Federweißer und Zwiebelkuchen, das erste Konzert der Band.

Es spielten Hubert Ensinger (Trompete, Akkordeon, Gesang, Moderation), Dieter Kordes (Piano, Gesang, Akkordeon, Bass), Markus Jörg (Klarinette, Saxofon), Peter Glenewinkel (Posaune), Rainer Dorstewitz (Tenorbanjo) und Tommy Woller (Schlagzeug). Die Gäste waren begeistert, endlich wieder einmal die schwungvolle Musik der Jazzer live zu hören.

In Wien konnte man Sonntagnachmittag und Montag zwischen verschiedenen Ausflugsangeboten, Stadtführungen oder Fahrradtouren wählen oder die Stadt, bei milden Temperaturen und Sonnenschein, auf eigene Faust erkunden. Über Nacht näherte sich das Schiff donauabwärts durch mehrere Schleusen Ungarn. In Esztergom legte es an, um den Gästen einen Besuch der größten klassizistischen Basilika Ungarns zu ermöglichen.

Budapest besichtigt

Gegen 15 Uhr wurde Budapest erreicht. Dort warteten bereits die Busse für die Stadtbesichtigungen, und die Fahrräder für die Tour durch die Stadt wurden ausgeladen. Nach dem Abendessen gab es das zweite Konzert der Band in der Lounge.

Die Musiker waren mit Begeisterung, voller Schwung und sichtlicher Freude in ihrem Element und boten dem aufmerksamen Publikum eine großartige Mischung aus Dixieland, Blues, Swing und Oldies.

Selbst der frische Wind am nächsten Morgen konnte kaum jemanden daran hindern, sich einige der vielen Sehenswürdigkeiten und architektonischen Schmuckstücke von Buda oder Pest aus der Nähe anzusehen.

Das abendliche Ablegen des Schiffes begeisterte alle durch die zauberhafte Kulisse aus Lichtern an den zehn Brücken, der beleuchtete Burg, dem angestrahlten Parlament am Ufer der Donau und dem Lichtermeer der Stadt. Der Weg donauaufwärts, Richtung Bratislava, wurde durch eine weitere Jazz-Matinee der Blütenweg-Jazzer gekrönt.

Diesmal bei Weißwurst und Brezeln, sorgte die Band erneut für allerbeste, entspannte Stimmung. Das ruhige Vorbeigleiten des Schiffes an den sonnenbeschienenen Wäldern im Herbstlaub zu dem unverwechselbaren Sound zauberte allen ein Lächeln ins Gesicht und animierte die Unermüdlichen zum Tanzen. In Hainburg warteten die Busse zur Besichtigungstour von Bratislava mit seiner geschichtsträchtigen Altstadt. Die E-Bikes wurden ausgeladen und man konnte an einer schönen, geführten Tour rund um Hainburg teilnehmen.

Über Nacht ging die Reise weiter nach Krems, wo die „Mia“ bereits um 8 Uhr anlegte, so dass die Gäste, welche einen Ausflug gebucht hatten, aussteigen konnten. Schnell waren auch die Räder draußen und bei frischen acht Grad startete man zu einer wunderschönen Radtour durch die Wachau. Entlang der Donau, durch die sich verfärbenden Weinberge, durch Dürnstein, Weißenkirchen, Schwallenbach radelte man nach Melk. Auch die Busse brachten ihre Gäste in das hübsche Städtchen Dürnstein mit der blau-weißen Stiftskirche aus dem 15. Jahrhundert und der über der Stadt thronenden Festungsruine.

Während die Radfahrer die auf der Donau fahrende „Mia“ überholten, besichtigte die andere Gruppe einen der großartigsten Barockbauten Europas, das Benediktinerstift Melk. Wieder vereint an Bord konnte man den restlichen Nachmittag bei milden 17 Grad mit Kaffee und Marillenknödeln auf dem Sonnendeck genießen.

Am nächsten Tag stand schon die Heimreise an und eine wunderschöne Woche mit den Jazzern ging zu Ende. Es waren tolle Tage, mit Besuchen von eindrucksvollen Städten, mit wunderbaren Erlebnissen und Begegnungen sowie den stimmungsvollen, unverwechselbaren Konzerten der Original Blütenweg-Jazzer. red

Info: Weitere Informationen unter www.bluetenweg-jazzer.de