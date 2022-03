Eine Gefahrenquelle für unsere kleinen Kinder

Wie wir aus dieser Zeitung erfahren und inzwischen mit vielen Bekannten diskutiert haben, ist für das Frühjahr ein Zugang zur Lauter am Spielplatz an der Bensheimer Stadtbibliothek, Am Wambolter Hof, geplant. Wir sind Großeltern einer dreijährigen Enkeltochter und sind alarmiert. Dieses Projekt bedeutet eine große Gefahrenquelle für unsere kleinen Kinder. Der Spielplatz ist sehr belebt und viele kleine Kinder erfreuen sich an den Spielgeräten, insbesondere an den Häuschen mit der Rutsche.

Die Kinder können dort spielen und miteinander interagieren, während die Eltern und Großeltern sich auf den Bänken unterhalten und ein Auge auf die Kleinen haben. Wenn das wirklich realisiert wird, dann, liebe Eltern und Großeltern, ist es mit der Ruhe auf dem Spielplatz vorbei. Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten wären sicher in Ordnung, aber keine Todesfalle! Wir können nicht verstehen, wie ein solches Projekt von der Stadt Bensheim genehmigt werden kann. Was passiert, wenn Kinder ins Wasser fallen und ertrinken. Wenn der TÜV ein solches Projekt genehmigt hat, wäre das sehr bedenklich.

Was sagt unsere Bürgermeisterin dazu und wer ist letztendlich für die Unfälle verantwortlich?

Anita De Coster

Bensheim

