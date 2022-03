Eine Frau im Labyrinth der Zuschreibungen

Bensheim. Goethes Faust ist heute, über 200 Jahre nach seiner Uraufführung, der Klassiker schlechthin. Die Geschichte wurde bereits unzählige Mal reproduziert, inszeniert und interpretiert. Dennoch bringt „FAUSTGretchen“ einen frischen Wind in das alte Werk. Denn wie der Name es bereits verrät, geht es in diesem Werk nicht um Faust, sondern um das Mädchen, das sich in ihn verliebte. In Goethes Werk wird Gretchen von Faust sowie von Mephisto verführt, wird als Hure beschimpft und bringt aus Überforderung das Kind, das sie mit Faust gezeugt hat, um.

Weder ihr Leid noch ihr Charakter nehmen dabei eine ausreichend zentrale Rolle im Stück ein. Das ändert sich mit „FAUSTGretchen“ drastisch, denn hier wird das Publikum in Gretchens Verstand hinein geworfen. Die Intensität des Abends lässt leider dadurch nach, dass er aufgrund einer Coronaerkrankung im Ensemble digital stattfinden musste.

Emilia Reichenbach spielt ihre Rolle mit viel Herz und Empathie und steuert zudem noch via Handy und Fernbedienung die Projektoren und Soundeffekte, deren Einsatz das Stück besonders macht. Unbeholfen und mitunter etwas quirlig läuft sie auf der Bühne hin und her, nur um dann in den richtigen Momenten laut und selbstbewusst zu werden. Sie trägt weder Schuhe noch wettertaugliche Kleidung, was verdeutlicht, dass sie in der Welt draußen nicht eigenständig leben kann.

Die Bühne selbst ist schon fast keine Bühne mehr. Es gibt keine Kulisse. Der schmale glatte Boden erinnert an einen Catwalk. Der moderne Kerker der Frau. Ein einzelner Eimer steht von einem Scheinwerfer erleuchtet im Zentrum der Bühne. Das ganze Stück über tröpfelt langsam Wasser in den Eimer. An diesem dunklen Ort ist das Geräusch der Tropfen für Gretchen das einzige Zeitmaß. Die Bühne ist eine düstere Darstellung von Gretchens Psyche. Das stete und entnervende Tropfen erinnert sie daran, dass irgendwo in ihrem Geist ein Loch ist, wodurch sie niemals komplett sein kann.

Begrenzt wird die Bühne von einer Videoinstallation, die von Videokünstler und Regisseur Bert Zander stammt. Dort erscheinen im Verlauf des Stücks 53 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel, die die Handlung von Faust in eigenen Worten vortragen. Unterstützt wird diese provisorische Faust-Erzählung von den Audioaufnahmen einer bekannten Faust-Inszenierung aus den 60ern. Auch Musik wird mit einem gewissen Humor an bestimmten Stellen eingespielt.

Um Fausts Wünsche zu untermalen, erschallt Alphavilles „Forever Young“ und um Mephisto anzukündigen, dröhnt „Hells Bells“ von AC/DC durch den Saal. Vor allem interessant ist, dass die Rollen Fausts und Mephistos beide von Emilia Reichenbach übernommen werden, die mit verschiedener Schminke und Kostümen in Form von lebensgroßen Pappcartoons immer wieder in den Videos erscheint, um die Erzählung stumm, aber lippensynchron mit der 60er Audioaufnahme zu unterstützen.

Die cartoonartige Kleidung der männlichen Hauptfiguren sowie der Einfall, den berühmten Himmelsdialog von Gott und Teufel durch den Einsatz von Handpuppen eines Hasen und eines Fuchses zu erzählen, sind bewusste Entschlüsse des Autors, der damit die Stereotypen gewisser Rollen verdeutlichen will, die sich bereits von Kindheit an in unseren Verstand fressen. Tatsächlich kommt es so recht am Anfang zu einer knapp 20-minütigen Vortragsphase, in der Gretchen selbst gar nicht zu Wort kommt. Hilflos rennt sie von Wand zu Wand, doch sie ist gezwungen, die eindimensionale Sichtweise, die die Kassler Bürger zu Gretchens Figur und der allgemeinen Handlung haben, über sich ergehen zu lassen. Sie ist unfähig, in diesem Labyrinth der Zuschreibungen und Vorurteile zu agieren.

Die kindliche Unsicherheit, mit der sie sich zuweilen zwischen den Projektionen im Versuch dazuzugehören aufstellt, und der dankbare Blick, wenn einer der Bürger ihrer Figur auch nur das kleinste bisschen Sympathie entgegenbringt, zeigen wie abhängig Gretchen von diesen Zuschauern ist. Das erste Mal, dass sie tatsächlich zu Wort kommt, ist durch ein Lied. Traurig, doch klar singt sie: „Die ganze Welt hat sich auf meine Brust gesetzt“ und „Das Herz aus Plastik“.

Sie beschreibt die Qualen einer missverstandenen Figur und das Gefühl, sich künstlich und falsch zu vorzukommen. Sie fängt an, aktiver und vor allem bewusster zu werden. Sie fängt an, die Bürger zu korrigieren. „Margarete!“, ruft sie, wenn jene sie Gretchen nennen. Sie will die Verniedlichungsform und die damit verbundene soziale Herabsetzung ihres Namens und ihrer Identität nicht länger zulassen.

Das zeigt sich auch in ihrem folgenden Gesang. Tief und wild grölt sie im Versuch, sich über die geltenden Klischees von weiblichem Auftreten hinwegzusetzen. Doch kann sie diese Tonlage nicht durchhalten und bricht hustend ab. Sie schafft es nicht, aus ihrer Rolle auszubrechen. Sie wird zunehmend verzweifelter, denn sie kennt die Handlung des Stücks und versucht dessen Fortgang zu verhindern. Mit aller Kraft versucht sie vergeblich, die Tür zuzuhalten, durch die das Geschenk Fausts an sie, ein Kleid, hereinkommt. Mit dem Kleid legt Gretchen – Pardon, Margarete – einen trotzigen Catwalk hin. Sie legt offen, auf was sie von Goethes Stück und dessen Zuschauern, denn nichts anderes sind die Kassler Bürger, reduziert wird. Sie brüllt gegen Faust an, will ihn zum Gehen zwingen, doch vergebens.

Margarete versucht zu zeigen, was wahre Liebe für sie bedeutet. Dafür gibt sie ein ruhiges Lied zum Besten, wobei sie nur von einer Kerze, dem einzig natürlichen Licht, angestrahlt wird. Sie stellt die Kerze in den Eimer, vielleicht in der Hoffnung, das Loch endlich schließen zu können, nur um die Kerze erlöschen zu sehen. Sie droht aufzugeben. Während sie den Eimer hochhebt, ihn fast wie ihren einzigen Freund umarmt, wobei ihr die Tropfen aufs Gesicht fallen, versucht sie, ihre eigenen Verse aus Faust klassisch zu rezitieren, jedoch gibt sie, abgelenkt von den Tropfen, wütend auf.

Bis zu diesem Punkt liegen die großen Botschaften nur im Detail, doch nun drehen Stück und Schauspielerin noch einmal auf. Erneut tauchen die Kassler Bürger auf. Laut und bedrohlich begleitet von chaotischem Blitzlicht kreisen sie um Margarete herum und beschreiben in geisterhaften Kamerawinkeln die Walpurgisnacht, bis es zum kathartischen Aufschrei kommt. „Ich will hier raus!“, schreit sie. Ein letztes Mal erscheint Faust überlebensgroß als Projektion. Emilia Reichenbach blickt auf das durch verzerrte Schminke dargestellte Gesicht ihres Unterdrückers, letztendlich dargestellt von ihr selbst. Stille herrscht und in ihr kommt die Erkenntnis. Die übermächtige Gestalt des Faust ist letztendlich Margaretes eigene mentale Version von jenem und damit ihre eigene Schöpfung, die sie kontrollieren kann.

Sie hebt die Fernbedienung, mit der sie sich nun 80 Minuten selbst gefoltert hat und zappt ihn entschlossen weg. Die Fesseln der Dramenhandlung hat sie nun abgelegt. Ihre Freiheit demonstriert sie, indem sie ungezwungen die Zuschauer anspricht. Sie öffnet die Tür nach draußen und verlässt, nun ausgestattet mit Pullover und Schuhen, die ihr den unbeschwerten Aufenthalt in der Außenwelt ermöglichen, und mit dem Spruch: „Ich begann 213 Jahre nach meinem Tod zu leben“ den Saal, wobei sie die Reclam-Ausgabe von Goethes Drama demonstrativ auf den Boden fallenlässt.

Schlussendlich lässt sich sagen, dass „FAUSTGretchen“ auf kreative Weise die Rolle der klassischen Frauenfigur in Dramen neu interpretiert, dabei leider an einigen Stellen zu sehr auf die Raffinesse seiner Bühnentechnik und zu wenig auf die künstlerische Energie seiner Hauptdarstellerin vertraut. Der Symbolismus des Stücks liegt in intelligenten Details. Ein Stück, dessen Botschaften niemand widersprechen wird, dem dadurch aber möglicherweise dadurch die Kontroverse fehlt, die das Thema eigentlich beansprucht.

Ben Leenen, AKG Bensheim