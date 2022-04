Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hat mit Daniel Brendle, Sportlehrer und Naturpädagoge, einen „Macher“ als neues Mitglied gewonnen. Beim ersten Treffen hatten Brigitte Bach und Daniel Brendle bereits Ideen für Aktivitäten im laufenden Wanderjahr.

So wurde beispielsweise ein Betreuungsangebot in der ersten Osterferienwoche für Grundschüler angeboten. Eine Ferienwoche unter freiem Himmel, den ganzen Tag in der Natur und aufregende Sachen erleben: 18 Mädchen und Jungen im Grundschulalter erlebten dieses kleine Abenteuer vor Ostern im Rahmen der „Ferienbetreuung Outdoor“ des OWK.

Am ersten Tag stand gleich morgens eine Einheit Lachyoga auf dem Programm, bei dem sich die Gruppe kennenlernte und das Eis sofort gebrochen war. Anschließend wurden Giersch-Limonade und Müsliriegel hergestellt, und dann ging es in den Wald und auf die Wiesen. An den vier Tagen legte die Gruppe auf dem Gartengrundstück von Daniel Brendle einen Barfußpfad, der sofort mit viel Elan ausprobiert wurde, und einen Erdkühlschrank an.

Die Natur mit offenen und verbundenen Augen erkunden, einfach nur Löcher buddeln, Osterkörbe basteln oder toben – für Abwechslung war gesorgt.

Bei einer Schatzsuche wurden nach über drei Stunden die Münzen des Schinderhannes gefunden. Eine Kräuterwanderung und Stockbrot am Lagerfeuer waren der Abschluss am Donnerstag.

„Wir hatten vom ersten Tag an eine tolle Truppe beisammen. Alle Kinder waren mit Begeisterung dabei und hatten ihren Spaß“, freute sich Organisator Daniel Brendle, der mit seinem OWK-Team das Programm auf die Beine gestellt hatte. „Und das Wetter hat auch gepasst“, freuten sich die Veranstalter. red

