Eine digitale Zukunft für die Bensheimer Vergangenheit

Bensheim. Von Dirk Rosenberger

Der gute alte Archivar sitzt mit Ärmelschonern, einem Stummelbleistift in der Hand und runder Brille auf der Nase in einer leicht verstaubten fensterlosen Kammer. Vor sich alte Dokumente, die im Kerzenlicht studiert werden. Geblättert wird nur mit Schutzhandschuhen. An Klischees mangelt es sicherlich nicht, wenn es um die Hüter der Vergangenheit geht.

Mit der Gegenwart haben diese aber zumindest im Bensheimer Stadtarchiv gar nichts gemein. Vielmehr könnten die Gegensätze kaum größer sein. Die Räume in der Alten Post sind das Reich eines engagierten Frauentrios um Leiterin Claudia Sosniak. Sie hat die Nachfolge von Manfred Berg offiziell im Mai angetreten, zuvor arbeitete sie als seine Stellvertreterin.

Hobby zum Beruf gemacht

Ihr „Hobby zum Beruf“ (Sosniak) machte die Hochstädterin als Quereinsteigerin im November 2016. Zuvor war sie in der freien Wirtschaft tätig, ehrenamtlich brachte sie sich bei der Stadtteildokumentation ein. In der Archivschule Marburg belegte sie die notwendigen Kurse für das Archivwesen, um sich für die Führungsposition qualifizieren und den Herausforderungen der Zukunft kompetent stellen zu können.

Flankiert wird sie von ihrer Stellvertreterin Daniela Druschel, die 2020 zur Stadt kam, in Trier Geschichte und Politikwissenschaften studiert hat und zuletzt bei einer Agentur für Geschichtsleistung (History Marketing) gearbeitet hat. Die Dritte und Neue im Bunde ist Ingrid Krämer-Wick.

Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft, Zeitgeschichte und Anglistik an der Universität Mannheim war sie unter anderem im Personalwesen und als Büroleiterin im Deutschen Bundestag beschäftigt. Aktuell und noch auf absehbare Zeit ist sie damit befasst, die auf Mikrofilm und Mikrofiche (einzelne Blätter oder Zettel) gelagerten Ausgaben des Bergsträßer Anzeigers von 1832 an zu digitalisieren.

Womit man bei einer Kernaufgabe des Archivs angekommen wäre: Das Gedächtnis der Stadt in die digitale Welt zu transferieren, um es für die kommenden Generationen zu erhalten und Rechercheaufträge zu erleichtern. „Das Archivwesen hat sich grundlegend geändert. Früher ging es nur um analoge Akten“, betont Claudia Sosniak im Gespräch mit dieser Zeitung. Ein digitales Fotoarchiv habe sie beispielsweise schon vor sechs Jahren angefangen aufzubauen.

Findbücher als Grundlage

Die Corona-Pandemie beschleunigte dabei auch im Archiv den Digitalisierungsprozess. Weil persönliche Besuche und Nachforschungen nicht möglich waren, wurden Unterlagen eingescannt und verschickt. Alle analogen Akten aus dem Rathaus können jedoch nicht übertragen werden. „Das wäre eine Mammutaufgabe.“ Zurzeit sei man mit dem Verzeichnen in ein Softwareprogramm befasst, weit über 8000 Aktenbündel (sogenannte Faszikel) hat man dafür schon in die Hand genommen. Das sei nur ein kleiner Prozentsatz des städtischen Bestands.

Verzeichnet wird praktisch in jeder freien Minute. Die Verzeichnisse sind Leitfaden und Kompass zugleich, ohne die Auflistung, wo sich was befindet, wäre man vermutlich hoffnungslos verloren. Die Grundlage aus früheren Zeiten bilden Findbücher, als Grundgerüst zunächst angelegt vom damaligen Stadtarchivar Richard Matthes, fortgeführt und erweitert von seinem Nachfolger Diether Blüm.

Jahre später blättert nun Claudia Sosniak durch diese acht zeitgeschichtlich bedeutenden, interessanten Werke und überführt sie in die digitale Welt – ab und zu verbunden mit einem Lächeln ob der einen oder anderen schriftlich fixierten Bemerkung aus vergangenen Tagen.

Hinzu kommen besagte Akten aus der Verwaltung. Die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand. Mit einer Verzeichnung auf der Festplatte können Stichpunktsuchen angestoßen werden, man weiß zudem genau, was man im Inventar hat und wie man es findet. Nachlässe von Bensheimer Bürgern haben die Expertinnen ebenfalls schon verzeichnet. „Da haben wir schöne Schätze gefunden“, bemerkt Daniela Druschel. Das hilft auch bei Anfragen an das Archiv, die nicht selten sind. Im Jahr 2021 waren es 1381. Ahnenforschung, Geburtstagsgeschenke, Forschungsprojekte von Universitäten, Historikern oder Hochschulen, das Spektrum ist vielfältig. Ahnenforschung habe während der Pandemie enorm zugelegt, das Interesse sei nach wie vor ungebrochen. „Ein Service, den die Stadt im Gegensatz zu anderen Kommunen kostenlos anbietet“, so Sosniak.

Einen guten Ruf erarbeitet

Man helfe, wo man helfen kann. „Wir haben uns mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet, weil wir sehr zügig und umfangreich antworten. Der Nutzer hat immer Priorität.“ Unterstützen könne man jedoch nur, wenn man weiß, was man hat – womit man wieder bei der Bedeutung des Verzeichnens wäre. „Wenn man die Akten verzeichnet hat, kennt man Bensheim.“

Ein nachgefragter Bestand ist und bleibt die Tageszeitung, in Bensheim wird von den Archivarinnen der Bergsträßer Anzeiger immer auch als Quelle durchforstet, wenn ein neues Thema aufschlägt. Die Digitalisierung der Ausgaben hat für das Trio daher eine hohe Bedeutung. „Unser Ziel ist es, mit den Zeitungsausgaben online zu gehen, um eine digitale Recherche auch von zu Hause aus zu ermöglichen“, erklärt die Leiterin.

Ohnehin wird sich in den nächsten Jahren vieles um die Verzahnung von Historie, Digitalisierung und IT-Prozessen drehen. Daten müssen sicher gespeichert werden, Langzeitarchivierung in Datenbanken ist ein Thema, Softwarelösungen zur internen und externen Recherche gefunden werden. Das Berufsbild des Archivars oder der Archivarin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt.

In zwei bis drei Jahren möchte man nach Möglichkeit so weit sein, eine Suchmaschine (ähnlich wie im Hessischen Staatsarchiv) zu etablieren, um den Bensheimer Bestand durchforsten lassen zu können.

Neben der digitalen Welt muss sich das Team allerdings um ganz handfeste Aufgaben kümmern: der Zusammenführung der ausgelagerten Dokumente aus dem ehemaligen Kellermagazin in die neuen Räume. Zur Erinnerung: Im Februar 2018 entdeckten die Mitarbeiter Schimmel an etlichen Archivalien (wir haben berichtet). In Leipzig konnten die Bestände schließlich gereinigt werden und lagern seitdem auf Paletten im Telekom-Gebäude und in angemieteten Räumen an der Rodensteinstraße.

Umbau im Erdgeschoss

Das gesammelte Material, hauptsächlich aus den Stadtteilen, soll künftig fachgerecht im Erdgeschoss der Alten Post aufbewahrt werden. Der dortige Umbau dürfte wahrscheinlich im neuen Jahr abgeschlossen sein, danach kann das Trio zur Tat schreiten. „Das wird aber seine Zeit brauchen“, ist sich Claudio Sosniak sicher.

Langeweile kennt man ohnehin nicht im städtischen Archiv, dafür macht die Vergangenheit sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft zu viel Arbeit. Zwar wird das Rathaus beispielsweise sukzessive auf digitale Akten umstellen, die wollen aber auch gesichtet, bewertet und gegebenenfalls verzeichnet und in einer Cloud archiviert werden.

Grundsätzlich wird das Themenspektrum nicht schrumpfen, selbst wenn eines Tages alles katalogisiert, online abrufbar und nachhaltig aufgestellt ist. Die personelle Aufstellung mit einem hohen Maß an Fachkompetenz und Freude am Beruf führt darüber hinaus dazu, dass das Bensheimer Stadtarchiv auch künftig eine Vorreiterrolle in der Region einnehmen dürfte.

Bleibt nur die Frage, was der gute alte Archivar von früher von alledem halten würde. Vielleicht wäre er sogar erfreut, dass die historischen Schätze nicht irgendwann den Weg alles Irdischen gehen müssen. Die Archivarinnen von heute müssen darauf jedenfalls keine Antwort finden. Wobei sie auch das sicherlich hinbekommen würden.