Eine Chemie-Uhr als Auszeichnung

Bensheim. Ein Blick zur Uhr, es gongt um „30 Minuten nach Sauerstoff“, also um „halb Fluor“ ist der Unterricht an diesem Freitag beendet. Diese besondere Form der Zeitmessung verdienten sich fünf ambitionierte Schüler aus dem Leistungskurs Chemie am AKG durch die Qualifikation zur zweiten Runde der Internationalen Chemie-Olympiade.

Es war bereits im Frühjahr dieses Jahrs als sich Tilman Arndt, Felix Krampff, Luis Grüttgen, Tobias Rossner und Max Schäfer zusammen mit ihrer Lehrerin Angela Geiger entschlossen, an dem renommierten Wettbewerb teilzunehmen.

Mehrere Prüfungsrunden über Hausaufgaben, Klausuren und Labortätigkeiten sind zu bewältigen, an deren Ende ein Bundessieger eine Woche nach Tianjin, unweit von Peking reisen darf, um dort mit anderen Nachwuchsnaturwissenschaftlern international zusammenzuarbeiten.

Der bisher so erfolgreichen Teilnahme verdankt das AKG die neue Uhr im Chemiesaal – nur Schulen mit einer solch hohen Zahl von Qualifizierungen für die zweite Runde erhielten diese Auszeichnung.

Die Aufgaben der Olympiade gehen über die Anforderung im Unterricht deutlich hinaus. „Man muss viele Stunden in der Freizeit investieren, dieses Engagement ist mehr als beachtlich. Und Durchhaltevermögen ist dabei sicher eine Eigenschaft, um auch nach dem Abitur erfolgreich durchzustarten“, lobt Angela Geiger ihre Schüler.

Über die berufliche Zukunft sind viele noch unentschlossen, eines aber haben die Schüler gemein, sie wollen über ihre kommende Tätigkeit Verbesserungen für künftige Generationen erreichen. Tilman Arndt hat das Studium der Klimatechnologie im Visier. Politikwissenschaften sind bei dem analytisch denkenden, diskussionsfreudigen Felix Krampff das Ziel. Luis Grüttgen ist doppelt eingespannt, denn auch bei der parallel laufenden internationalen Biologie-Olympiade hat er teilgenommen und bereitet sich nun auch dort auf die zweite Runde vor.

Erfreulich ist, dass der Erfolg auch ein Zeichen der funktionierenden Kooperation der Bensheimer Gymnasien darstellt. Tobias Rossner vom Goethe-Gymnasium konnte sich ebenfalls für die zweite Runde der Chemie-Olympiade qualifizieren. Den zukünftigen Biochemiker reizten einfach die anspruchsvollen Aufgaben.

So ging es auch Max Schäfer von der Geschwister-Scholl-Schule, den die Herausforderung ebenfalls sehr reizte. Beide kommen dreimal wöchentlich an das AKG. Dies ist möglich, da die Bensheimer Gymnasien im Rahmen einer Kooperation den Besuch von Leistungskursen an anderen Gymnasien ermöglichen, um jedem Schüler ein möglichst breites Leistungsfachangebot anzubieten – ein System das offenkundig funktioniert und für die Zukunft fit macht, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung des AKG. red

