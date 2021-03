Der schmerzhaften Muttergottes gewidmet am 15. Sept. 1867 während der Cholera“ – so steht es auf dem Schild über dem Eingang zu der neugotischen Kapelle an der Einmündung der Kapellstraße in die Kirchstraße in Fehlheim. Insbesondere neueren Einwohnern Fehlheims dürfte das kleine Bauwerk als Relikt sehr lang vergangener Zeiten erscheinen.

Doch nicht nur der Bezug zur aktuellen Pandemie

...