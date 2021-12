Wer in Auerbach von der Bachgasse über die Bergkirche zum Fürstenlager läuft, kommt am „neuen“, im 19. Jahrhundert angelegten Friedhof an einer für die Aufstellung einer Bank gedachten Mauernische vorbei, die Ernst Pasqué gewidmet ist. Die Inschrift auf der zugehörigen Tafel – „Zum Gedenken an Ernst Pasqué, den begeisterten Sänger der Bergstraße“ – führt möglicherweise in die Irre und ist doch

...