Eine Augen-OP schenkt viele neue Aussichen

Bensheim. Keine Toilette, kein fließendes Wasser, der nächste Brunnen weit entfernt. Durch extreme Armut ist das in vielen Regionen dieser Welt noch bittere Realität – mit fatalen Folgen für die Gesundheit der Menschen. Denn die Augeninfektion Trachom hat ihre Ursache in mangelnder Hygiene und führt unbehandelt zu Blindheit.

Während der Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober haben die Christoffel-Blindenmission (CBM) und das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit (DKVB) auf diese Missstände aufmerksam gemacht. Denn 137 Millionen Menschen in den ärmsten Regionen der Welt sind von Trachom und Blindheit bedroht.

Auch Dinknesh Wondifraw (38) aus Äthiopien war kurz davor, ihr Augenlicht zu verlieren. Die dreifache Mutter lebt in einem kleinen Dorf in dem ostafrikanischen Land. Immer wiederkehrende Infektionen haben Narben auf der Innenseite der Augenlider hinterlassen. Dadurch scheuerten die Wimpern auf ihrem Auge und mit jedem Wimpernschlag trübte ihre Hornhaut mehr ein. Gerade noch rechtzeitig konnte sie operiert werden. Heute weiß sie, dass ihr Leidensweg durch Antibiotika hätte verkürzt werden können und dass das Waschen von Gesicht und Händen auch ihre Kinder davor schützt, ein Trachom zu bekommen. Sie weiß aber auch, wo sie Hilfe bekommen kann, wenn ihre Augen sich wieder entzünden sollten. Sie ist der CBM und ihren Partnern dankbar – so wie unzählige Betroffene in ihrer Region.

Sauberes Wasser und Antibiotika

Lokale Partner der CBM und des DKVB klären die Bevölkerung auf, wie wichtig es ist, sich Gesicht und Hände zu waschen. Sie setzen Antibiotika ein und behandeln leichte Entzündungen mit Salbe. Und sie operieren die Menschen, bei denen das Trachom so weit fortgeschritten ist, dass ihre Sehkraft bedroht ist. Gleichzeitig graben sie Brunnen, um den Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu geben.

CBM und DKVB kämpfen in den ärmsten Regionen der Welt gegen Trachom. Bei der Woche des Sehens klärten die beiden Organisationen unter dem Motto „Neue Einsichten – neue Aussichten“ über die Situation von Menschen mit Augenproblemen in Entwicklungsländern auf.

Die Woche des Sehens ist eine bundesweite Aufklärungskampagne, die jährlich seit 2002 im Oktober stattfindet. Schirmherrin ist in diesem Jahr die Fernsehjournalistin Gundula Gause. Die Woche stand diesmal unter dem Motto „Neue Einsichten“.

Ihr Ziel ist es, auf die Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Lage blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen.

Getragen wird sie von der Christoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie der Pro Retina Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch und der Firma Zeiss. red

