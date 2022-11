Eine aufregende Zeitreise ins Mittelalter

Bensheim. Schon von Weitem ist der Drachenturm auf dem Hügel zu erkennen. Das beliebte Klettergerüst der Drachenberge am Berliner Ring in Bensheim war aber längst nicht die einzige Attraktion an diesem Sonntag. Bereits zum fünften Mal hatte der Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsträume“ zum „Mysticum“, einem mittelalterlichen Lichterfest, auf seiner knapp 10 000 Quadratmeter großen Freizeit- und Bildungsanlage eingeladen. Willkommen waren Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene, die sich für Bräuche und Gewohnheiten der Menschen im Mittelalter interessieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz vorhergesagtem durchwachsenen Wetter konnten die Besucher des Lichterfestes eine gemütliche Atmosphäre mit Lichtern und Fackeln bei trockenen Bedingungen genießen. Die Highlights der Veranstaltung waren die Feuershow von Gaukler Glöckchen und das Spanferkel-Festmahl.

Mittelalterliche Handwerkskunst

Direkt am Eingang der Drachenberge empfingen drei Ritter des Drachenvolks aus Lindenfels die Besucher mit traditioneller Kleidung und Bannern. Auf dem Gelände betrieben die Anhänger des Drachenvolks einen Waffenstand, der mit einer Auswahl an Schwertern, Helmen, Drachenmasken, Äxten und Ritterschilden bestückt war. Interessierte durften die Waffen selbst in die Hand nehmen oder gezielte Fragen zum Gebrauch der Waffen stellen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Verein Sterntaler Halloween-Party in den Bensheimer Drachenbergen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kloster Lorsch Mittelalterliches Herbstfest lockte viele Familien nach Lauresham Mehr erfahren

Die Schmiede stellte sich als beliebte Anlaufstelle heraus. Die Besucher sahen live dabei zu, wie Eisennägel bei 1300 Grad zu Herzen geformt wurden. Für die Herzen müsse der Kopf des Nagels abgenommen und der Nagel erhitzt werden, erläuterte Patrick Seiche, Betreiber der Schmiede.

Die Nägel wurden mithilfe von Kohle und einer Feldesse erhitzt. Die sogenannte Feldesse wird über einen Lederriemen angetrieben und läuft über ein mit dem Fuß betätigtes Schwungrad – eine echte mittelalterliche Handwerkskunst.

„Wir betreiben das Ganze hier als Familie. Meine Tochter formt aus goldigem Draht kleine Bäumchen und meine Frau gießt aus flüssigem Harz Schlüsselanhänger“, erklärte Patrick Seiche. Die Schmuckstücke wurden gegen eine kleine Spende abgegeben.

Bei der Schmiede gab es auch einige mittelalterliche Schätze zu bestaunen. Darunter war ein Nasalhelm, ein Eisenhelm aus dem 13. Jahrhundert, der durch das verlängerte Nasenstück zur Identitätsverschleierung genutzt wurde. Außerdem bewunderten die Anwesenden ein zwölf Kilogramm schweres Kettenhemd, das im Mittelalter zum Schutz von Hieb- und Stichwaffen diente.

Am Grillpavillon Drachenbruzzelei saßen Kinder um eine Feuerstelle herum und rösteten selbstgemachtes Stockbrot. Außerdem ging Merlin, der Kartenleger vom Donnersberg, auf dem Gelände umher und sagte Interessierten die Zukunft voraus.

Ein luftiges Hemd, eine Hose mit schwarz-roten Streifen und Springerstiefel mit angenähten Glocken. Markus Merkenich alias Gaukler Glöckchen verzauberte seine Zuschauer mit einer spektakulären Feuershow, die sogar zweimal an diesem Tag stattfand.

In einer Reihe von Kunststücken bewies der Artist, dass er mit Feuer umzugehen weiß. Er sprang mit einem brennenden Seil, spie Feuer oder hantierte mit einer großen, sich drehenden Fackel. Seine Darbietung sorgte bei den Zuschauern für große Verblüffung.

Tricks fürs Feuerspeien

Nach der Vorstellung lüftete Gaukler Glöckchen einen Trick zum Feuerspeien. „Ich verwende zum Feuerspucken Kohlenwasserstoff. Diese Substanz ist zwar nicht besonders gesundheitsfördernd, aber immer noch besser als zum Beispiel Benzin“, klärte Markus Merkenich nach seiner Feuershow auf.

Hungern musste beim Mysticum keiner, denn für Speis und Trank wurde ausreichend gesorgt. Neben einer Kuchenauswahl und Bratwurst im Brötchen war das Spanferkel-Bankett der Höhepunkt für die Besucher.

Nach fast sechs Stunden über dem offenen Feuer wurde der Gaumenschmaus angerichtet. Während des Garvorgangs durften die Besucher ein Stück der Haut des Spanferkels probieren. „Sowas Leckeres habe ich schon lange nicht mehr gegessen“, schwärmte eine Bensheimer Besucherin des Lichterfestes. Die Marinade aus Salz, Pfeffer, Paprika und Kräutern verleihe dem Spanferkel einen besonderen Geschmack.

Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich das Ritterdorf im Bensheimer Westen in ein einziges Lichtermeer. Dabei sorgte die mittelalterliche Musik mit Dudelsack und verschiedenen Flöten für ein perfektes Ambiente.

Der Erlös des Festes fließt in den Sternenträumer-Spendenmarathon „Burgkumpanei“, da der Verein als Nächstes den Bau eines Badekessels, eines Schlaf-Fasses und eines Holzsteges verwirklichen möchte. Dazu benötigen die Initiatoren, Volker und Stefanie Beetz, insgesamt 30 000 Euro.