Bensheim. Ein Wohnhaus in der Frenaystraße geriet am Freitag (5.), in der Zeit zwischen 15.30 und 22 Uhr in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang. Ihnen fielen Schmuck, Uhren, Bekleidung und ein Laptop in die Hände, sie entkamen unerkannt.

Zigaretten „R 1 blau“ erbeutet

AdUnit urban-intext1

Die Einbrecher erbeuteten außerdem zahlreiche Packungen Zigaretten der Marke „R 1 blau“ mit spanischer Aufschrift. Die Kriminalpolizei fragt: „Wem wurden in den letzten Tagen solche Zigaretten zum Kauf angeboten oder wo ist jemand aufgefallen, der solche Zigaretten konsumierte?“ Hinweise an die Kripo unter Tel. 06252/7060. pol