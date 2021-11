Einbruch in Metzgereibetrieb in Fehlheim

Fehlheim. Kriminelle sind am Wochenende (20./21.) in der Rodauer Straße in Fehlheim bei einem Metzgereibetrieb eingebrochen. Gestohlen wurden mehrere Tausend Euro aus insgesamt zwei Tresoren sowie Wechselgeld.

Laut Polizei haben sich die Täter zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16 Uhr, über die rückwärtige Hofeinfahrt dem Betrieb genähert. Von dort gelangten sie über eine aufgebrochene Metalltür in die Betriebsstätte und suchten auf dem Weg vom Verkaufsraum zum Bürotrakt sämtliche Schränke ab. Dabei entdeckten die Täter letztendlich die zwei Tresore. Mit geeigneten Werkzeugen wurden die Behältnisse gewaltsam geöffnet.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim hat den Fall übernommen. Noch in der Nacht hat die Polizei eine umfangreiche Spurensuche veranlasst. Für die Fallaufklärung sucht die Polizei auch dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und vor allen zu den Tätern geben können. pol