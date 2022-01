Einbruch in Haus in Bensheim

Bensheim. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kalkgasse sind die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen. Was sie genau suchten, kann bislang nicht nachvollzogen werden. Fest steht, dass sich die Kriminellen zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, über den betonierten Feldweg dem Haus genähert haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über die aufgebrochene Terrassentür gelangten sie ins Haus. Bis auf die Küche wurden alle Räume durchsucht. Wer zu dem Einbruch Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim melden. pol