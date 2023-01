Einbruch in Bensheimer Möbelgeschäft

Bensheim. In ein Geschäft für Einrichtungsgegenstände und Möbel in der Amperestraße sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag eingebrochen.

Die Täter hebelten zunächst gewaltsam ein Fenster zum Gebäude auf, traten aber vermutlich aufgrund der hierdurch ausgelösten Alarmanlage den Rückzug an und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. pol