Mehrere Smartphones im Wert von insgesamt über 6000 Euro erbeuteten Kriminelle am Montag gegen 23.30 Uhr beim Einbruch in einen Telekommunikationsladen in der Hauptstraße. Die Täter schlugen zunächst mit einem Stein eine Scheibe der Filiale ein und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Täter wurden beobachtet

Zeugen beobachteten drei Verdächtige im Alter zwischen 20

...