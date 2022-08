Einbruch in Bensheimer Einfamilienhaus

Heppenheim. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pirolweg in Bensheim hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zwischen 10 Uhr am Dienstagmorgen (16.) und 19.30 Uhr am Sonntagabend (21.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen im Stadtteil Auerbach, wie die Polizei berichtet. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen unter anderem Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, müssen die weiteren Erkenntnisse zeigen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.