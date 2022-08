Bensheim. Ein Autohandel am Berliner Ring in Bensheim geriet in der Nacht zum Samstag, 23. Juli, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zum Gebäude und entwendeten anschließend eine Kasse mit mehreren hundert Euro. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1