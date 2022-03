Einbrecher stehlen Smart-Watch, Tablet und Eheringe aus Bensheimer Wohnhaus

Bensheim / Heppenheim. Nach einem Einbruch am Sonntagnachmittag (20.02.) in ein Haus in der Schwanheimer Straße in Bensheim, sind die Täter mutmaßlich mit dem Zug in Richtung Heppenheim weggefahren, wie die Polizei berichtet. Die Spur endete im Heppenheimer Bahnhof.

Für eine Smart-Watch, ein Tablet und zwei Eheringe brachen die Kriminellen zwischen 13.40 Uhr und 16.30 Uhr die Eingangstür des Hauses, Nähe der Dammstraße auf. Nach derzeitigen Erkenntnisse wurde zwei Zimmer durchsucht und die Gegenstände entwendet. Geflohen sind die Einbrecher über den Wintergarten.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ermittelt in dem Fall weiter und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Hinweise entgegen.