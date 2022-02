Einbrecher kappen Stromleitungen

Auerbach. Um Bewegungsmelder und Überwachungssysteme auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ernst-Ludwig-Promenade zu deaktivieren, schnitten Kriminelle am Samstagabend die Stromleitungen durch.

Bewohner kehrten zurück

In der Folge mühten sich die Täter erfolglos an der Terrassentür ab, um ins Haus zu gelangen, gaben aber letztlich auf. Mutmaßlich bemerkten sie die heimkehrenden Hausbewohner, die nur kurz zwischen 19.45 und 20.40 Uhr für einen Spaziergang das Haus verlassen hatten.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Zeugenhinweise auch per Telefon entgegen. pol

