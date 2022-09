Einbrecher in der Schulmensa

Bensheim. Die Mensa der Geschwister-Scholl-Schule in der Eifelstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag in das Visier Krimineller. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Mensa ein und beschädigten hierbei die Elektronik.

Zudem wurden von den ungebetenen Besuchern ein Fließband und eine Abdeckklappe beschädigt. Die Unbekannten ließen aus dem Kühlraum anschließend Lebensmittel mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Schaden von rund 1800 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680. pol