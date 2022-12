Einbrecher in Bäckereifiliale in Bensheim

Bensheim. Auf eine Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Heidelberger Straße hatten es Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag (8.) abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen wurden fündig, entwendeten Geld und flüchteten. Bemerkt wurde die Tat gegen 4.30 Uhr.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol