Einbrecher in Auerbach

Bensheim. Zwei Wohnhäuser gerieten über das vergangene Wochenende in das Visier von Kriminellen. Zwischen Freitag (18.) und Sonntag (20.) hatten es Langfinger auf ein Einfamilienhaus in der Erlenhauptstraße abgesehen. Die Täter zerstörten und öffneten ein Fenster. Ob die Einbrecher tatsächlich ins Haus eindrangen und auch etwas gestohlen wurde, müsse noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit.

Fündig wurden Eindringlinge dagegen in einem Wohnhaus in der Mierendorffstraße. Sie verschafften sich am Samstagabend (19.) in der Zeit zwischen 18.30 und 23 Uhr zunächst gewaltsam über den Balkon Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen anschließend mehrere Schmuckstücke mitgehen. pol