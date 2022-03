Bensheim. Geld, Münzen und Schmuckstücke haben Einbrecher am Montag zwischen 16 und 23 Uhr erbeutet. Die Täter haben sich über das Gartengrundstück an die Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße Philippshöhe herangeschlichen. Nachdem die Tür aufgebrochen war, wurde das Haus durchsucht. Hinweise unter Tel. 06252/7060 an die Kriminalpolizei in Heppenheim. pol

