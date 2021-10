Einblicke in ein sagenhaftes Land

Bensheim. „Leuchtende Farbtupfer in einem polarisierenden Land“ lautet der Titel des neuen Bolivien-Kalenders, den der Bensheimer Hilfsverein Inti Runa jedes Jahr herausgibt. Mit der Kalenderaktion unterstützt Inti Runa vor allem Kinder und Jugendliche in einem der ärmsten Länder der Welt.

Die Hilfe aus Bensheim hat der Vorsitzende Ludwig März initiiert, der bei mehreren Reisen durch Südamerika in den 1980er Jahren die große Not der Menschen dort gesehen hat. Um die Hilfe langfristig auf ein sicheres Fundament zu stellen, gründete er 1993 den Verein „Inti Runa, Hilfe für Bedürftige in Bolivien“ in Bensheim. Kaum ein Land polarisiert mehr als Bolivien: Auf der einen Seite eine atemberaubende Landschaft mit explodierenden Farben, auf der anderen Seite karge Landstriche, in denen die Armut der Menschen förmlich spürbar ist.

So vielfältig wie Fauna und Flora, so vielfältig ist auch die Bevölkerung dort: 11,4 Millionen Menschen wohnen im Herzen Südamerikas und sie erleben hautnah die wechselvolle Geschichte eines Landes, das scheinbar nie zur Ruhe kommt. Aufstände, politische Streitigkeiten, die Härten des Klimawandels: All das prägt das Leben in Bolivien.

Dabei ist doch eigentlich die Schönheit des Landes stilbildend für Bolivien, wo so viele Naturwunder beherbergt werden: Salar de Uyuni, die größte Salzpfanne der Erde, bietet eine schier unwirkliche Landschaft; die rote Laguna Colorada präsentiert sich als atemberaubendes Naturschauspiel oder der Titicaca-See und die Isla del Sol, die mit traumhaften Kulissen aufwarten. Der neue farbenfrohe Inti-Runa-Kalender gibt beeindruckende Einblicke in dieses sagenhafte Land, das letztlich von den Menschen zu einem polarisierenden Land gemacht wird. Leidtragende dessen sind die Kinder Boliviens, die Zuflucht und Heimat in den seit Jahrzehnten von Inti Runa unterstützten sozialen Projekten finden. Hier wird Trost gespendet, Gemeinsinn gestiftet und Hoffnung gegeben. Eine Arbeit von unschätzbarem Wert. Die Menschen dort sind die leuchtenden Farbtupfer und großen Hoffnungsspender in einem polarisierenden Land. Inti Runa unterstützt Kinderheime und Projekte, die sich in erster Linie um Straßenkinder kümmern. Der größte Teil der Spenden stammt aus der Kalender-Aktion. Unterstützt wird damit vor allem die Arbeit von Stefan Gurtner (Gründer des Kinderheims Tres Soles), Pfarrer Josef Neuenhofer (Gründer Arco Iris und vielen weiteren sozialen Projekten und Einrichtungen) und Brigitte Pleyer (Gründerin Oqharikuna).

Inti Runa wird diese drei Einrichtungen auch in Zukunft unterstützen. Ab sofort gibt es den neuen Kalender für das Jahr 2022 gegen eine Spende von 25 Euro. Ludwig März, im Hauptberuf Fotograf, reist regelmäßig nach Bolivien, die besten Motive wählt er für den Kalender aus. Da auch die Reisekosten privat getragen werden, fließt jeder Euro zu den Hilfsprojekten in Bolivien.

Der Kalender ist in der Tourist-Information in Bensheim (Hauptstraße 53) erhältlich. Spendenquittungen werden auf Anfrage per Post zugestellt. ms

Info: Weitere Infos im Internet: www.intiruna.org, Kontakt: Ludwig.Maerz@t-online.de