Einblicke in die Metzendorf-Schule

Bensheim. Kürzlich besuchten 17 Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Girls’ und Boys’ Day die Heinrich-Metzendorf-Schule. Ziel dieses Tages war es für die Schülerinnen und Schüler, sich in einem Beruf oder in einem Arbeitsbereich auszuprobieren, der nicht unbedingt typisch ist für Mädchen oder Jungen.

Mit viel Freude, Engagement, Interesse und Fleiß haben sie in einem dieser Berufe oder Arbeitsbereiche praktische Erfahrungen gesammelt: Sozialarbeit, Holztechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik, Friseur sowie Lebensmittelhandwerk/Bäckerei. Es wurden technische oder leckere Produkte hergestellt oder Aspekte der Schulsozialarbeit kennengelernt. So erhielten die Schülerinnen und Schüler einen kleinen praktischen Einblick in die bunte Welt der Berufe. red/Bild: Schule