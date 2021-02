Bensheim. „Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung“ ist auf den Bändern des Kranzes zu lesen, der seit Mittwoch am Stolperstein neben der Faktorei in Bensheim an die schlimmste historische Bürde erinnert, die der Nationalsozialismus dem deutschen Volk hinterlassen hat.

Seit 25 Jahren gilt der 27. Januar als bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag und bezieht sich als Jahrestag auf die Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945.

An diesem Tag wird an öffentlichen Gebäuden in der Bundesrepublik Trauerbeflaggung gesetzt, im Bundestag findet eine Gedenkstunde statt und in Bensheim lädt der Kreisverband Bergstraße der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zur Gedenkveranstaltung am Stolperstein ein.

Besondere Umstände

In diesem Jahr „unter besonderen Umständen“, wie Holger Giebel vom Kreisvorstand in seiner Begrüßung betonte. Er zeigte sich erfreut, dass es trotz Corona möglich war und auch das unfreundliche, nasskalte Wetter sowie die Einhaltung der Hygieneregeln mit Abstand und dem Hinterlassen der Kontaktdaten keine Hinderungsgründe waren.

„Auschwitz ist zum Symbol des Endes jeglicher Menschlichkeit geworden“, erinnerte Giebel an den seit vielen Jahren in Deutschland geltenden gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass es nach rechts eine klare Grenze geben muss. Zahlreiche Beispiele in der Gegenwart ließen ihn aber zweifeln, ob dieser Konsens noch Gültigkeit habe.

Er bezog sich auf zahlreiche Kundgebungen im Verlauf der Corona-Pandemie gegen die von der Politik getroffenen Maßnahmen. Unabhängig davon, ob man die Meinung dieser Demonstranten teile, sei es aber deren gutes Recht, diese zu äußern.

Doch um die ging es Giebel auch nicht. Er machte auf die Teilnehmer aufmerksam, die diese Demonstrationen als Plattform nutzten, „um ihre bräunliche Weltsicht zu verbreiten“. Deutlich machte er diese Unterwanderung, die von den Veranstaltern aber auch nicht wirklich verhindert werde, an der Querdenken-Demo im November in Leipzig. Er nannte eine Reihe von Beispiele und Aktivitäten, die bei ihm den Eindruck entstehen ließen, dass in der Querdenken-Bewegung „rechte Strukturen bereits fest verankert sind“.

Hier verwies er auf den Gründer Michael Ballweg, der sich regelmäßig auf „QAnon“, eine Ansammlung antisemitischer Verschwörungserzählungen, beziehe und den Pressesprecher Stephan Bergmann von „Querdenken 711“, der in sozialen Netzwerken regelmäßig rassistische Texte verbreite. Auch Björn Höcke, Vorsitzender der Thüringer AfD, zählte er zu diesem Umfeld. So habe Höcke beispielsweise die Teilnahme am Querdenken-Marsch nach Berlin im August als „Dienst am Vaterland“ bezeichnet. Unabhängig davon, welche Position man zum Thema Corona eingenommen habe, so Giebel, wenn von Verschwörungstheoretikern bis hin zu Faschisten alle bei Querdenken willkommen seien, handele es sich letztlich um ein bewusstes Paktieren mit dem rechten Rand.

Keine Lehren gezogen

Wer es dulde, dass bei einer Demonstration Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen wehen und Rechte die Plattform für weitaus mehr als zum Protest gegen Corona-Maßnahmen nutzten, der mache sich schuldig und übernehme die Rolle des Gottlieb Biedermann aus Frischs Drama „Biedermann und die Brandstifter“. Max Frisch habe sein Schauspiel ein „Lehrstück ohne Lehre“ genannt und in der Tat sei eine Lehre bei vielen ausgeblieben, machte Giebel deutlich, warum das Erinnern an das, „was war und was hoffentlich niemals wieder sein wird, so wichtig ist“. Mit einer kurzen Schweigeminute endete seine aufrüttelnde Rede.

Zuvor hatten Günther Schmidl, Vorsitzender des DGB Bensheim, und Ökumenepfarrer Tilman Pape vom Evangelischen Dekanat Bergstraße in kurzen Grußworten Stellung bezogen. Schmidl erinnerte an die vielen Millionen getöteten Menschen, die im faschistischen deutschen Rassenwahn ihr Leben lassen mussten. „Sie waren unschuldig und wurden ermordet, weil sie Sinti oder Roma waren, weil sie homosexuell, Juden, politische Gegner der Nazidiktatur, Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter waren.“

Es sei wichtig, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirke. Dabei müsse es darum gehen, Trauer über Leid und Verlust auszudrücken, den Opfern zu gedenken und der Gefahr der Wiederholung entgegenzuwirken, denn „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“, so Schmidl.

Tilman Pape verwies auf eine kürzlich erfolgte digitale Spitzenbegegnung jüdischer Gemeinden und christlicher Kirchen in Hessen. Anlass war der Auftakt der Initiative „#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als du denkst“. Daniel Neumann vom Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen habe dabei von einem gemeinsamen Weg von Christen und Juden in eine neue Realität gesprochen.

Auch ging es darum, ein Zeichen für mehr Verständnis und gegen Antisemitismus zu setzen. Dieser sei wie ein Virus, das sich in der Pandemie schnell ausbreite, verwies Pape insbesondere auf die Coronaleugner, die sich als Opfer eine Hygienediktatur stilisierten.

Habe man vorher das Trennende betont, müsse es jetzt darum gehen, das Gemeinsame zu betonen, so der Pfarrer.