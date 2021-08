Ein waschechter Auerbacher und überzeugter Ehrenamtler

Auerbach. „Man hört auf die Ortsbeiräte. Die Verwaltung legt Wert auf unsere Meinung.“ Robert Schlappner, der seit 1997 Mitglied im Ortsbeirat Auerbach ist, zehn Jahre lang stellvertretender Ortsvorsteher war, als Nachfolger von Wilfried Hamel 2011 an die Spitze des Gremiums kam und seitdem zwei Mal wiedergewählt wurde, kann die in jüngster Zeit laut gewordene Kritik an der Verwaltung aus eigener Erfahrung nicht bestätigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kleinere Probleme ließen sich oftmals sogar schnell „hinter den Kulissen klären“, bestätigt der Kriminalbeamte im Ruhestand und nennt ein Beispiel. So sei er von einem Anwohner der Bachgasse nach dem letzten Unwetter darüber informiert worden, dass sich im Einlass der Rohre eine Menge Geäste angesammelt hat. „Das hat mich einen Anruf beim KMB gekostet. Drei Tage später war die Sache erledigt und die Rohre waren wieder frei.“

Prinzip der kurzen Wege

Das Prinzip der kurzen Wege funktioniere auch bei spontanen Anfragen, beispielsweise wegen zunehmender Vermüllung und Verschmutzung von Wegen und Anlagen. Weitreichende Angelegenheiten hingegen fänden natürlich ihren Weg in den Ortsbeirat, wo sie ausführlich beraten werden. „Grundsätzlich aber ist Kommunalpolitik wegen der Schnelllebigkeit und der sozialen Netzwerke schwieriger geworden“, gibt der Ortsvorsteher zu bedenken und sieht die Verwaltung gewissen Zwängen unterworfen.

Robert Schlappner ist ein waschechter Auerbacher „von der Wiege an. Mein Fokus richtet sich ganz klar auf Auerbach.“ Obwohl aufgrund der Größe des Stadtteils mit mehr als 10 000 Einwohnern die Aufstellung einer gemeinsamen Liste nicht möglich ist, „hat die Parteipolitik im Ortsbeirat keine Bühne“. Teamdenken, die Suche nach Kompromissen („in den allermeisten Fällen“) und ein offener, fairer Umgang untereinander, auch im privaten Bereich, hätten bis heute Tradition.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und Schlappner brennt für das Ehrenamt. In den 1980er und 1990er Jahren war er Mitglied im Stadtparlament, gleichzeitig war er in fünf verschiedenen Ausschüssen vertreten und saß in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Mittlere Bergstraße. Als sachkundige Person beriet der inzwischen pensionierte Kommissar 18 Jahre die Sicherheitskommission und ist seit 2020 städtischer Sicherheitsbeauftragter.

Hinzu kommt eine Vielzahl ehrenamtlicher Vorstandsfunktionen und Mitgliedschaften, unter anderem bei der TSV Auerbach/Abteilung Ski und der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem war Schlappner einer der Gründer des Bachgassenfestes, das leider auch in diesem Jahr wegen der Pandemie zum zweiten Mal abgesagt wurde. 2009 erhielt er den Ehrenbrief des Landes Hessen.

Verbrecher jagt der Diplom-Verwaltungswirt und Kriminalbeamte a. D. zwar keine mehr, seine Freizeit aber ist nach wie vor knapp bemessen. Wenn er über die Entwicklung seines Stadtteils in den letzten Jahren spricht, dann kommt er unweigerlich auf den Hessentag 2014 in Bensheim zu sprechen. „Ein großer Brocken der Investitionen von rund 25 Millionen Euro ist in die Infrastruktur geflossen, und Auerbach hat davon erheblich profitiert“, gibt er zu bedenken und nennt als Beispiele unter anderem den Ausbau der B 3, den Kreiselbau und die neue Westtangente.

Noch keine Lösung in Sicht sieht er hingegen beim Dauerbrenner Nummer eins, der desolaten Parksituation rund um das Fürstenlager: „Die verzweifelte Suche nach einem passenden Grundstück hat uns leider noch nicht weitergebracht.“ Ziel müsse es deshalb sein, die Besucherströme insbesondere an Wochenenden frühzeitig zu lenken und beispielsweise mittels einer Navi-App zu informieren und schon am Eingang zur Bachgasse umzuleiten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ausbaufähig sei auch die Coronabedingt auf Eis gelegte Shuttle-Verbindung. Neben der Schattenseite gibt es auch Licht rund um die ehemalige Sommerresidenz des Hauses Hessen-Darmstadt. „Der Kiosk wird von den Besuchern sehr gut angenommen“, zeigt sich der Ortsvorsteher mit der Zwischenlösung zufrieden und hofft, „dass das Gerichtsverfahren zwischen Verwaltung Hessischer Schlösser und Gärten und den Mietern des Herrenhauses bald seinen Abschluss findet und das Restaurant wieder eröffnet wird“.

„Der Ortsbeirat ist mit eingebunden“, kommentiert der Ortsvorsteher Gespräche und Planung um den Wegzug der Firma Sanner und die Umgestaltung des Geländes in ein Wohngebiet mit entsprechender Infrastruktur. „Solche Diskussionen wie sie um den Bensheimer Marktplatz geführt werden, wollen wir hier nicht haben. Man muss Kompromisse finden.“

Thema Luftkurort

Daumen drücken heißt es weiterhin für die Fortschreibung des Zertifikats Luftkurort. „Ein wichtiges Kriterium für den Fremdenverkehr“, bekräftigt Schlapper und nennt die Arbeit des Kur- und Verkehrsvereins in diesem Zusammenhang unersetzlich.

Schließlich müssten gewisse Kriterien für eine Zukunft als Luftkurort erfüllt werden: Neben ausreichend Wanderwegen, Ferienwohnungen und Hotels, dem Fürstenlager und dem Schloss punkte Auerbach mit Angeboten und Einrichtungen des Kurvereins wie das Lesezimmer, Kurkonzerten, Ausstellungen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen. „Es gibt noch viele weitere Ideen.“ Über die gelungene Premiere des Europäischen Filmfestivals im Kronepark freut sich der überzeugte Ehrenamtler ebenfalls riesig.

Die derzeit noch nicht vollständig abgeschlossenen Messungen zur Luftqualität „laufen demnächst aus. Wir erwarten das Ergebnis bis Ende des Jahres. Ich gehe davon aus, dass die Werte nicht schlechter geworden sind und wir weiterhin Luftkurort bleiben“, so Schlappner, der seinem Heimatort durchaus gerne für einige Monate den Rücken gekehrt hat. Dann nämlich, wenn er seine Ehefrau, die sieben Jahre für einen großen Autokonzern in Shanghai gearbeitet hat, in der chinesischen Metropole besucht hat.

Seine berufliche Laufbahn hat der Diplom-Verwaltungswirt bei der Schutzpolizei – unter anderem bei der Polizeistation Bensheim – begonnen, ehe er zur Kriminalpolizei nach Darmstadt und Heppenheim wechselte und dort verschiedene Führungspositionen einnahm.

So war Robert Schlappner Kommissariatsleiter in den Bereichen Rauschgift und Eigentumsdelikten und eineinhalb Jahre lang kommissarischer Leiter der Heppenheimer Kriminalpolizei.

Die neue Bürgermeisterin Christine Klein kennt er bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der Hessischen Polizei.