Bensheim. Seit Mittwoch ist es offiziell: Thomas Stricker ist neuer Leiter der Geschwister-Scholl-Schule (GSS). Im Juni 2018 kam der gebürtige Westfale als stellvertretender Schulleiter an die kooperative Gesamtschule und hatte bereits ab Februar 2020 nach der Verabschiedung seiner Vorgängerin Angela Lüdtke deren Aufgaben übernommen. Im September erfolgte die Beauftragung durch das Staatliche Schulamt.

Im kleinen Rahmen in Anwesenheit des Schulleitungsteams überreichte Amtsmitarbeiter Alexander Hauptmann von der Schulfachlichen Aufsicht die Ernennungsurkunde. Hauptmann bezeichnete Stricker als ruhigen und besonnenen Teamplayer mit viel Fachkompetenz und der nötigen Erfahrung für diese Position. Bevor er an die GSS gekommen war, hatte Stricker drei Jahre lang – während der wachsenden Migrationsbewegungen in den Landkreis – das Aufnahme- und Beratungszentrum in Heppenheim geleitet.

Vom Odenwald an die Bergstraße

Ab 2010 war der heute 44-Jährige an der Oberzent-Schule Beerfelden „Rektor an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben“ sowie als pädagogischer Leiter unter anderem für die Bereiche Schulentwicklung und Gewaltprävention zuständig. Der Lehrer aus Lemgo im Kreis Lippe kam 2006 nach dem Referendariat nach Hessen, wo er zunächst an der Georg-Ackermann-Schule in Rai-Breitenbach tätig war.

In den vergangenen zehn Jahren war Stricker in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ans Schulamt abgeordnet: etwa als zertifizierter Fortbildner für kompetenzorientiertes Lernen in den Gesellschaftswissenschaften oder als Fachberater für Deutsch als Zweitsprache. Nach dem Wechsel vom Odenwald an die Bergstraße hatte er sich zunächst vorrangig um die Schulentwicklung und Verbesserung der Kommunikationsstruktur gekümmert.

Sein zielstrebiger und wertschätzender Umgang mit Menschen verschaffe ihm Anerkennung, so Alexander Hauptmann im Forum der GSS, die derzeit 1380 Schülerinnen und Schüler sowie 136 Kollegen zählt. In den kommenden Jahren möchte Thomas Stricker das Profil der Schule weiter schärfen und erfolgreiche Entwicklungen fortführen. Als besondere Stärke der Gesamtschule nennt er die hohe Durchlässigkeit des Systems von der Hauptschule über die Realschule bis zum gymnasialen Oberstufe.

„Durch diese pädagogische Ausrichtung ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, um einen individuell passenden An- oder Abschluss zu erreichen.“ Auch Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf könnten so entsprechend ihren jeweiligen Begabungen besonders unterstützt werden, so Stricker im Gespräch mit dieser Zeitung.

Es gehe weiterhin darum, jungen Menschen unabhängig von Sprachbildung, Herkunft, Religion oder anderen Persönlichkeitsmerkmalen optimale Chancen zu bieten, das jeweils bestmögliche Bildungsziel zu erreichen. Ein Anspruch, der in Zeiten der Corona-Pandemie eine noch größere Herausforderung darstelle, ist der Schulleiter überzeugt: „Bildungsdefizite sind in der gegenwärtigen Situation kaum vermeidbar“, betonte Stricker.

Vor allem die Jahrgangsstufen sieben bis neun sowie die E-Phase seien durch fehlenden Präsenzunterricht und stark reduzierte soziale Kontakte zu Mitschülern erheblich betroffen. Die Politik müsse durch kluge Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Schulen vor Ort ein bestmögliches Bildungsangebot machen können, das keinen Schüler zurücklasse.

Gedenken an Geschwister Scholl

Über das aktuelle Krisenmanagement hinaus sieht er die Geschwister-Scholl-Schule auf einem guten Weg. Besonders im Fokus hat Stricker den Ausbau von Projekten in Gedenken an die Geschwister Scholl. Das tolerante und freiheitliche Weltbild, wie es die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ während der NS-Zeit gelebt habe, soll weiterhin eine zentrale Grundlage des innerschulischen Handelns sein.

Der Geist der Namensgeber spiegelt sich unter anderem in der Vergabe eines Demokratiepreises, in der Arbeit der Geschichtswerkstatt sowie im Scholl-Forum und bei der regelmäßigen Debatte zum Thema Gender und Diversität. Die GSS ist Mitglied des Projekts „Schule ohne Rassismus“ und pflegt enge Beziehungen zu einer Schule in Israel. Nach dem Besuch einer Gruppe in Bensheim im Dezember 2019 soll – sobald es die Situation wieder zulässt – eine Reise nach Israel stattfinden.

Als weitere Aufgaben sieht Thomas Stricker den Ausbau des Schwerpunkts Musik, die Entwicklung des Ganztagsprofils sowie die Förderung von MINT-Projekten inklusive der Teilnahme bei Wettbewerben wie „Jugend forscht“. Im Umweltbereich nennt er beispielhaft das Photovoltaik-Projekt eines Oberstufenkurses als Klimaschutz-Maßnahme mit sehr positiver Wirkung nach innen wie nach außen.

Auch die digitale Bildung rücke jetzt verstärkt in den Vordergrund. Die Pandemie und die alternativen Home-Schooling-Modelle haben diesen Prozess auch an der GSS beschleunigt. Die Schulleitung habe nun die Aufgabe, digitale Unterrichtsformen und -mittel im Zuge des Digitalpakts in Kooperation mit dem Kreis Bergstraße auf- und auszubauen. Im Dezember wurden die ersten Laptops ausgegeben, die der Kreis zur Verfügung gestellt hat.

Über 90 Geräte sind bereits verteilt, insgesamt wurden 144 Computer zugesagt. Für Stricker eine wichtige Voraussetzung, um jeden Schüler erreichen zu können. Auch solche, die nicht über ein eigenes Endgerät verfügen.

Neues Ganztagszentrum

Aber auch baulich hat sich die 1972 eröffnete Gesamtschule immer wieder erneuert. Mit der Renovierung des Westtrakts, die im Januar 2020 abgeschlossen wurde, wurde ein neues Ganztagszentrum eingerichtet. Die modernen Räume seien – wenngleich vor der Pandemie eröffnet – durch ihr Belüftungssystem und vollständig zu öffnende Fenster geeignet, um Schülern und Lehrern einen möglichst sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen. Im Zuge weiterer Baumaßnahmen in der unmittelbaren Nachbarschaft sehe man perspektivisch eine Chance auf weiteres räumliches Wachstum der GSS.

Nach wie vor vakant ist seit über einem Jahr die Position der stellvertretenden Schulleitung. Laut Thomas Stricker läuft derzeit das Besetzungsverfahren. Wenn dies bis 2022 erfolgreich abgeschlossen sein sollte, könnte die GSS ihr 50. Jubiläum mit dann wieder kompletter Mannschaft feiern.