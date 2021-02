Bensheim. Die Kultur ist in der Versenkung verschwunden – erzwungenermaßen. Theater und Museen sind dicht, Konzertbühnen ein Ort der Stille, Ausstellungen können, wenn überhaupt, nur digital bewundert werden. Für die Branche ist die Corona-Pandemie eine Katastrophe, die viele Existenzen bedroht.

AdUnit urban-intext1

Seit November trifft der zweite Lockdown die Kulturbetriebe (und natürlich nicht nur diese) mit voller Härte. Im Musiktheater Rex in Bensheim ging es zuletzt Ende Oktober beim Auftritt der Band Maerzfeld standesgemäß zur Sache. Seitdem müssen die Türen zur alten Güterhalle geschlossen bleiben.

Die Rex-Chefinnen Margit Gehrisch und Martina Wagner arbeiten zurzeit aber an einem Hoffnungsschimmer für Musikfreunde und sich selbst. Geplant ist ein Open Air auf dem Festplatz am Berliner Ring. Gespräche mit den Behörden laufen, die Rückmeldungen aus dem Landratsamt stimmen beide positiv.

Infektionsgeschehen abwarten

„Natürlich muss man abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Aber wir alle brauchen eine Perspektive und mal wieder gute Nachrichten“, meint Gehrisch. Im Zentrum des kleinen Festivals im Juni sollen die Hooters stehen. Eigentlich war die Kultband bereits für das vergangene Jahr gebucht, das Konzert mit 600 Besuchern im Musiktheater längst ausverkauft.

AdUnit urban-intext2

Pandemie-bedingt musste der Auftritt allerdings geschoben werden. Vor Kurzem erhielt Margit Gehrisch dann einen Anruf der Agentur: Die Band will im Sommer in Bensheim auftreten, aber unter freiem Himmel. Für die Geschäftsführerinnen kein Problem, sie hatten ohnehin mit einem Open Air geliebäugelt, auch um die finanziellen Verluste zu reduzieren.

„Der Druck ist noch größer als 2020. Je länger der Lockdown dauert, desto schlimmer wird es. Ohne ein Open Air im Sommer können wir die Kosten nicht decken, mit unseren Frühschoppen auf der Terrasse packen wird es allein nicht“, so Gehrisch. Momentan sitzen sie und Martina Wagner an einem möglichen Programm mit acht bis neun Konzerten innerhalb von 14 Tagen. Fix wäre dabei der Hooters-Termin am 9. Juni.

AdUnit urban-intext3

Vor wie vielen Zuschauern dann gespielt werden könnte, lässt sich momentan nicht seriös beantworten. „1000 wären toll“, betont die Rex-Chefin, dann könnten auch für die Hooters weitere Tickets verkauft werden. Auf dem weitläufigen Festplatz könnte das funktionieren, aber Gehrisch und Wagner wissen auch, dass man die Rechnung nicht ohne das Corona-Virus machen kann.

AdUnit urban-intext4

Wer außer den Hooters nach Bensheim kommt, wird sich zeigen. Nach wie vor müssen Konzerte von Bands nachgeholt werden, für die Fans noch gültige Eintrittskarten besitzen. Bei denen müsse man sich für ihre Geduld bedanken. Dass die beiden Fachfrauen für das Open Air eine gute Mischung finden werden, versteht sich. Margit Gehrisch ist zuversichtlich, voraussichtlich im Lauf des März Details nennen zu können.

Bis zum Sommer muss die beliebte Spielstätte aber weiter durchhalten. „Wir haben das große Glück, viele Spenden bekommen zu haben. Nur mit den Hilfen von Bund und Land hätten wir es nicht geschafft“, fasst die Geschäftsführerin die finanzielle Situation zusammen. Es gebe viele Leute, denen das Rex am Herzen liegt. Das habe sich in der Krise gezeigt.

„Für uns ist das ein wichtiges Zeichen und natürlich sind wir sehr dankbar. Was uns auch aufbaut, sind die vielen guten Wünsche und der Zuspruch, der uns erreicht hat.“ Im Herbst sei der Vermieter der alten Güterhalle dem Musiktheater bei der Miete entgegengekommen – das sei sehr großzügig gewesen.

Nicht immer auf Spenden hoffen

Man könne aber nicht immer nur auf Spenden hoffen. „Die Hilfen der Bundesregierung müssen endlich mal laufen“, fordert Margit Gehrisch. Man brauche generell Perspektiven, die einen von den vielen schlechten Nachrichten und Rückschlägen ablenken.

Die Planungen für das Open Air sind aus ihrer Sicht ein kleines Licht am Ende des Tunnels, man könne vermitteln, dass sich etwas bewege und keiner den Kopf in den Sand steckt. „Wir brauchen unsere Bühne und unser Publikum“, macht die Geschäftsführerin die große Sehnsucht nach einem halbwegs normalen Kulturbetrieb deutlich. Losgelöst von einem möglichen Open Air soll es – sobald es wärmer wird und generell möglich ist – wieder den Frühschoppen auf der Terrasse und die normalen Konzerte in der alten Güterhalle geben.

Als Fixstern gilt jedoch zurzeit das kleine Festival auf dem Festplatz. „Das ist ein wesentlicher Teil unserer Überlebensstrategie. Wenn wir das Open Air nicht veranstalten könnten, wäre das fatal.“ Aber daran will Margit Gehrisch nicht allzu viele Gedanken verschwenden. Schließlich geht es darum, positive Ausblicke zu wagen – nicht nur für die Kultur, sondern für die Gesellschaft im Allgemeinen.