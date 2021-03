Bensheim. „Als Kind habe ich hier gespielt.“ Mit dem Fleckchen Erde zwischen Bensheimer Meerbach und dem Jochimsee auf Heppenheimer Gemarkung ist Franz Apfel nicht nur privat eng verbunden.

Die Entwicklung von der ausgetrockneten, verlandeten Fläche zum artenreichen Naturschutzgebiet hat der gebürtige Bensheimer über Jahrzehnte mit Interesse verfolgt: von den ersten Maßnahmen zur Renaturierung und Wiederherstellung der Flachwasserteiche bis zur Ausweisung als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet mit wertvollen Biotopen für seltene Vogelarten, Amphibien und Insekten.

Als sich 1998 eine Gruppe engagierter Umweltschützer zur Gründung eines Fördervereins entschlossen hatte, war Apfel sofort mit dabei. Das Wassereinlauf-Bauwerk ist fußläufig nur eine Viertelstunde von der Sirona-Unterführung entfernt. Am sogenannten „Meerbach-Knie“ wird der Wassernachschub gewährleistet und das Austrocknen der Teiche verhindert. „Hier haben wir viele Abenteuer erlebt“, so der Stadtverordnete und Fraktionschef der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB), der bei den Kommunalwahlen am 14. März erneut als Spitzenkandidat antreten wird. „Bensheim befindet sich im Umbruch. Wir wollen den Wandel mitgestalten.“

Apfel ist Jahrgang 1954 und am Griesel aufgewachsen. Er gehört zu den am tiefsten verwurzelten Gewächsen in der kommunalpolitischen Szene sowohl auf städtischer wie auch auf Kreisebene. Der staatlich geprüfte Betriebswirt arbeitet als Sachbearbeiter im Studentenwerk Darmstadt und gehörte 1978 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen Liste Bensheim.

„Viele gute Projekte“

Ab 1985 fungierte er mit einem Jahr Unterbrechung als Fraktionsvorsitzender der GLB in der Stadtverordnetenversammlung. Außerdem saß er mehrere Jahre für die Grünen im Bergsträßer Kreistag. Anfang der Nuller-Jahre war er einer der maßgeblichen Initiatoren der schwarz-grünen Koalition in Bensheim. Rückblickend eine richtige Entscheidung, sagt er nach kurzer Denkpause. Man habe damals viele gute Projekte auf den Weg bringen können, auch im sozialen und ökologischen Bereich.

2007 legte er nach internen Unstimmigkeiten den Fraktionssitz nieder und verabschiedete sich von seinen einstigen Weggefährten. Mit einigen könne er nach wie vor gut, sagt er heute. „Ich hege keinen Groll.“ Nach dem Bruch blieb er zunächst fraktionsloser Stadtverordneter und formierte noch im gleichen Jahr die BfB. Bei der Kommunalwahl 2011 holten die Neuen aus dem Stand heraus drei Sitze in der Stadtverordnetenversammlung, der Apfel seit knapp 36 Jahren ohne Unterbrechung angehört.

2016 konnte sich die Fraktion mit einem Ergebnis von 11,8 Prozent auf fünf Parlamentarier erweitern. Das lokale Parlament müsse jetzt eine stärkere Rolle spielen, als dies in den letzten fünf Jahren der Fall gewesen sei. „Ich kandidiere, weil ich Verantwortung für meine Heimatstadt übernehmen möchte“, betont er beim Spaziergang im Grünen.

Eine Opposition um der Opposition Willen entspricht nicht Apfels politischer Idee. Dafür ist er zu sehr Pragmatiker. Müsste er zwischen einer Rolle als fundamentalidealistischer Solist und kompromissbereiter Macher innerhalb einer Koalition wählen, würde er sich für Letzteres entscheiden. „Ich mache Politik, um Dinge zu bewegen und die für Bensheim jeweils beste Lösung zu finden.“

Sein Credo: Zielorientiert und sachlich im Diskurs, dabei realistisch, mit offenen Karten und stets wachem Blick auf den Spielraum, den der Haushalt zulässt. Dabei gelte es zu bedenken, dass Bensheim sehr stark von den Gewerbesteuereinnahmen abhängig sei. Die genügen gerade, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Sozial und ökologisch

Apfels grundlegender Anspruch ist eine soziale und ökologische Kommunalpolitik. Unter den wichtigsten Zielen für die nächste Wahlperiode nennt er zuerst einen städtebaulichen Ideenwettbewerb zur Gestaltung des Marktplatzes, der auf einer breiten Bürgerbeteiligung fußen soll. „Man muss sich anhand konkreter Vorschläge ein plastisches Bild machen können. Bis dahin möchte ich mich nicht festlegen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Bei der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet gehe es ebenfalls darum, mit Köpfchen und Augenmaß vorzugehen. Der geplante Sanner-Umzug in den Stubenwald sei eine Chance, um einem ansässigen Unternehmen Raum für Erweiterung zu bieten, ohne zusätzliche Flächen zu verbrauchen.

Äußerst zufrieden kommentiert der Fraktionschef zwei Anträge der BfB, die im Stadtparlament mehrheitlich befürwortet wurden: zum einen die Option, über ein aktualisiertes Immobilienkataster städtische Gebäude für einen möglichen Verkauf zu prüfen, um Ausgaben zu sparen. Und zum anderen die Frage, ob die MEGB überhaupt noch benötigt wird. „Die Vermarktung großer Gewerbeflächen ist definitiv vorbei. Weitere Perspektiven gibt es in Bensheim nicht.“

Keine starren Ideologien

Weitere Themen: ein Nahversorger für die Innenstadt, mehr Tempo-30-Zonen und Blühstreifen im Stadtgebiet sowie die weitere Renaturierung des Meerbachs. Grüne Werte liegen ihm noch immer am Herzen, sagt er mit Blick auf einen idyllischen Bachlauf, auf verwilderte Teiche und Schilfgebiete. Auch seine eigene politische Sozialisation verortet er in der Blütezeit der alternativen Listen Ende der 70er Jahre, aus denen später die Umweltpartei hervorgegangen war.

Mit starren Ideologien und Verboten könne er sich aber nicht identifizieren, betont er. Deshalb wünsche er sich auch offenere Strukturen in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung, in der gute Anträge jenseits von Koalitionen und Lagerdenken eine Mehrheit finden sollten. Aber Apfel ist auch realistisch genug, um zu wissen, dass dies auf absehbare Zeit nicht gerade wahrscheinlich ist.

Nach den Erfolgen der BfB in den letzten Jahren gefragt, nennt er zuerst das Aus der vorgesehenen Brecher-Anlage im Gewerbegebiet Riedwiese-Süd. „Ganz klar ein Erfolg der Bürgerinitiative. Aber wir haben das als einzige Fraktion öffentlich gemacht“, so Apfel, der sich die Absage an eine Bauschutt-Recyclinganlage ein Stück weit auch auf die BfB-Fahne schreibt.

Ebenso selbstbewusst war er 2014 als Bürgermeisterkandidat gegen den späteren Sieger Rolf Richter (CDU) und SPD-Kandidatin namens Sylvia Kloetzel angetreten. Apfel erreichte 26,8 Prozent der Stimmen. Dass er es im vergangenen Jahr nicht noch einmal versucht hat, war nicht dem Ergebnis geschuldet – das war mehr als respektabel. „Womöglich hätte ich auch beim zweiten Versuch ganz gute Chancen gehabt.“

2014 habe er allerdings noch Rückendeckung von seiner Frau Gundi Wagner erfahren, die einer erneuten Kandidatur eher skeptisch gegenübergestanden hat: zu viel Stress und Öffentlichkeit. Also habe man sich gemeinsam dagegen entschieden.

Die Kommunalpolitik und die vielen Ehrenämter fressen ohnehin genug Zeit. Franz Apfel ist unter anderem im Sozialverband VdK, in den Naturschutzverbänden Nabu und BUND sowie in der Bürgerhilfe Bensheim engagiert. Durch Vorstandsmitglied Gundi Wagner war er schon länger mit den Zielen des Vereins („eine lebendige Nachbarschaftshilfe“) vertraut. Im April 2018 wurde er dann selbst zum Vorsitzenden gewählt.

Gemeinsam schätzen beide gute Bücher und gehaltvolles Reisen, am liebsten nach Sardinien. Im vergangenen Jahr hatte es immerhin mit Paris geklappt – Coronatest inklusive. Aber auch heimische Gefilde wie Schwarzwald und Mosel standen auf dem Programm.

Im Naturschutzgebiet Tongruben findet Franz Apfel auch in der heißen Wahlkampfphase Ruhe und Entspannung gleich um die Ecke. Nur die beinahe täglichen Besuche in der Fußgängerzone vermisst er momentan sehr. Cafés und Restaurants sind geschlossen. „Wir dürfen aber auch die Schicksale dahinter nicht vergessen.“