Ein neuer Stand auf dem Bensheimer Wochenmarkt

Bensheim. Ab Donnerstag (27.) wird das vielfältige Angebot des Bensheimer Wochenmarktes um einen weiteren Stand bereichert. Immer donnerstags und samstags sind dann hinter den beiden Obst- und Gemüseständen selbstgemachte Pralinen, süße und pikante Aufstriche, Liköre, Essigsorten und verschieden Öle sowie Kuchen und Plätzchen erhältlich. Das Besondere: All das gibt es auch glutenfrei.

Das letzte Marktfrühstück in diesem Jahr findet am Samstag (29.) statt. Dann verabschiedet sich das Marktfrühstück beziehungsweise der Ausschank an der Regionalbude in die Winterpause. Das Angebot der Wochenmarkt-Beschicker bleibt weiter bestehen. ps/Bild: Stadt Bensheim

