Ein Nachmittag auf dem Sonnenhof

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am Freitag, 5. Mai, wieder das Angebot „Tiere hautnah – ein Nachmittag bei Eseln auf dem Sonnenhof“ an. An diesem Nachmittag gibt es ein tiergestütztes Angebot auf dem Sonnenkinder Begegnungshof in Rodau. Start ist um 16 Uhr mit dem Besuch im Stall bei den Eseln. Nach ausgiebigem Putzen und Bürsten geht es in die Reithalle zum Parcours für Mensch und Tier.

Danach kann beim selbstmitgebrachten Picknick vom Erlebten erzählt werden. Außerdem lädt der Spielplatz zum Bewegen und Tierbeobachtungen auf der Weide ein. Die Teilnahme für ein Elternteil mit Kind im Alter von drei bis sechs Jahren kostet 30 Euro (22,50 Euro für Mitglieder). Mitzubringen sind feste Schuhe, lange Hosen, Picknick. Eine Anmeldung ist über die Homepage www.familienzentrum-bensheim.de oder per Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de möglich. Bei Fragen steht das Familienzentrum per Mail oder telefonisch unter 06251/805310 zur Verfügung. red