Ein Lob für die Bensheimer Kiste

Bensheim. Bei ihrem nächsten monatlichem Treffen am Dienstag (3.) um 20 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Laurentius besprechen die Mitglieder des BUND Bensheim die geplante Aktion der Stadt Bensheim für mehr Blühflächen im privaten Bereich.

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Bensheimer Kiste. Sie enthält drei Beetvorschläge für verschiedene Standorte mit naturnahem Begrünungskonzept. Dabei werden besonders die Bedürfnisse hiesiger Insekten berücksichtigt. Der Betrachter erfreut sich an einem ganzjährigen Blütenmeer, das nicht nur der Tierwelt, sondern auch den Menschen dient.

Positiv für das Stadtklima

Wie schon lange bekannt, beeinflussen bepflanzte Flächen das Stadtklima positiv. In heißen Sommern wird die Umgebungstemperatur durch Pflanzen gesenkt. Schotterflächen bewirken dabei genau das Gegenteil. Sie erhitzen sich am Tag und sorgen durch die Wärmespeicherung auch für geringere Abkühlung in der Nacht. Da in Zukunft mit immer mehr Hitzewellen im Sommer gerechnet werden muss, sollten geschotterte und versiegelte Flächen weitgehend vermieden werden, so der BUND.

Staudenbeete sind pflegeleicht, ein Rückschnitt im späten Winter und ein bis zwei Pflegeschnitte während der Saison sollten ausreichen, um das Beet in Form zu halten. Die Beetmindestgröße sollte drei bis vier Quadratmeter betragen.

Der BUND begrüßt auch die Zusammenarbeit der Stadt mit Bensheimer Gärtnereien. Die Bensheimer Kisten werden in Bensheimer Gärtnereien angeboten werden, damit jeder Interessierte diese erwerben kann.

„Auch kleine Flächen, die nur mit niedrigen Pflanzen begrünt werden, können Tier-, Mensch und Klima helfen“ bringt Birgit Rinke, Gärtnerin und langjähriges BUND-Mitglied ein. „Blaukissen und Steinkraut werden von spezialisierten Sandbienen angeflogen. Kräuter sind hervorragende Bienenweidepflanzen und dazu noch pflegeleicht und von hohem Nutz- und Zierwert,“ betont sie weiter.

Der BUND möchte die Lust an der Natur fördern, indem man im Frühjahr schon mehrere Führungen zum Thema Frühlingsblüher durchführte. Auf dem in Schönberg gelegenen Grundstück mit nahezu unberührter Natur befinden sich alte Obstbäume, Teiche für Amphibien aller Art und natürlicher bodennaher Bewuchs.

Am 29. Mai findet in Gronau mit dem Nabu Meerbachtal eine Exkursion zum Thema Wildbienen mit dem Experten Stefan Tischendorf statt. Treffpunkt ist am Ortseingang. red