Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Am Wegesrand Ein kleines Fachwerkhaus in der Bensheimer Altstadt mit zwei Besonderheiten

In der Zeller Straße in Bensheim steht ein kleines Fachwerkhaus, das derzeit restauriert wird. Es hat - ungewöhnlicherweise -einen winzigen Vorgarten. Zweite Besonderheit ist ein Schmuckelement in der Fassade.