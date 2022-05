Ein Klassiker an Pfingsten

Bensheim. Am Pfingstmontag (6.) geht nach der Corona-Zwangspause der Klassiker „Bach & Bike“ wieder an den Start: An vier Orten präsentieren Organisten der Region sommerliche Orgelmusik, zum ersten Mal sind auch zwei heimische Chöre dabei.

Um 16 Uhr beginnt das erste Orgelkonzert mit Gregor Knop in der Kirche Sankt Georg Bensheim. Hier erklingt das monumentale Pfingstwerk „Veni Creator“ von Maurice Duruflé, der Spieler wird auf die Großleinwand übertragen. Von dort geht es mit dem Fahrrad über die Felder nach Fehlheim.

Sommermusik in Fehlheim

Um 17 Uhr erreicht der Fahrradtross dann dort die katholische Kirche Sankt Bartholomäus, wo der Kammerchor Cantemus unter der Leitung von Christoph Siebert feine Sommermusik aus Hugo Distlers „Mörike-Chorliederbuch“ präsentiert, ergänzt durch Orgelwerke von Distler und Bach von Wolfgang Portugall.

Um 18 Uhr schließlich erwartet der Chor da capo in der Bergkirche Auerbach die radelnden Konzertbesucher mit schönen Sommerchorsätzen von Johannes Brahms und Camille Saint-Saëns unter der Leitung von Constanze Pfeifer. An der Orgel steuert Eva-Maria Dreizler „Abendfriede“ von Josef Rheinberger bei und von Johann Sebastian Bach das berühmte „Concerto a-Moll nach Vivaldi“.

Abschluss in der Michaelskirche

Den Abschluss um 19 Uhr macht der neue Propsteikantor Christian Mause, der im Juli offiziell seinen Dienst antritt, in der evangelischen Michaelskirche in Bensheim mit Orgelwerken von Bach und Mendelssohn.

Am Ende jedes Konzertes wird ein gemeinsames Überraschungslied gesungen. Nach dem letzten Konzert sind alle Besucher zum Grillen im Innenhof der Michaelsgemeinde eingeladen.

Der Eintritt zu allen Kurzkonzerten ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten. red