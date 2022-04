Ein Kino-Abend im Bensheimer Luxor mit der Csárdásfürstin

Bensheim. Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim – Mohács lädt alle Mitglieder und Freunde für Dienstag, 19. April, ins Bensheimer Luxor-Kino ein. Dort wird ab 19 Uhr der Film „Die Csárdásfürstin“, eine deutsche Operettenverfilmung von Georg Jacoby aus dem Jahr 1951, frei nach der Operette „Die Csárdásfürstin“ von Emmrich Kálmán gezeigt.

Die ungarische Chansonnière Sylva Varescu (Marika Rökk) wird von Boni Kancsianu (Walter Müller) verehrt, für den sie jedoch nur freundschaftliche Gefühle hegt. Sie sieht in ihm keinen Mann, zumindest keinen richtigen, und er will ihr das Gegenteil beweisen. Er engagiert während eines gemeinsamen Ausritts Einheimische, die Sylva als Räuber verkleidet überfallen.

Boni wollte eigentlich als Held dazwischengehen und Sylva retten, doch geht sein Pferd durch. Stattdessen fällt Sylva dem zufällig vorbeikommenden Rittmeister und Militärattaché Edwin von Weylersheim (Johannes Heesters) in die Arme, der mit der orientierungslosen Sylva die Nacht in einer verlassenen Hütte verbringen will. Boni erscheint, da die Hütte nur wenige Meter vom Hotel entfernt liegt. Er und Edwin sind befreundet, doch verrät Boni ihm nicht Sylvas Namen, ahnt er doch, dass er danach keine Chance mehr auf ihre Liebe hätte.

Edwin kommt dennoch hinter die Identität Sylvas. Er gesteht ihr seine Liebe, muss jedoch als Militärattaché kurze Zeit später in militärischer Aktion abziehen. Er verspricht, sie nach seiner Rückkehr zu heiraten. Eine geplante Australientournee will Sylva nun eventuell doch nicht antreten.

Inzwischen haben Edwins hochherrschaftliche Eltern von der geplanten Verbindung ihres Sohnes mit einer „Tingeltangelfrau“ erfahren und sind entsetzt, zumal Edwin eigentlich die studierte Ärztin Stasi Planitz heiraten sollte.

Viele Operettenmelodien

Im Film sind viele bekannte Melodien der Operette zu hören, die unter anderem von Marika Rökk, Johannes Heesters und Walter Müller gesungen werden, darunter „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“, „Machen wir’s den Schwalben nach“ und „Tanzen möcht’ ich, jauchzen möcht’ ich“.

Der Film wurde in den Filmstudios Bendesdorf produziert. Die Außenaufnahmen entstanden in Taormina, Rom und Paris. „Die Csárdásfürstin“ erlebte am 20. Dezember 1951 im Turm-Palast in Frankfurt ihre Premiere. Der Film ist für jeden Interessenten zugänglich. mül